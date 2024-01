Independiente jugó dos amistosos ante la reserva: un refuerzo anotó un doblete

El Independiente del entrenador Carlos Tevez continúa con la pretemporada y en la mañana de este domingo disputó dos amistosos frente a la reserva, en los que el delantero Ignacio Maestro Puch, flamante refuerzo, convirtió un doblete.

El equipo de Tevez se enfrentó con la reserva en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en dos encuentros de 40 minutos cada uno.

En el primero, que finalizó 0-0, sumaron minutos dos de las incorporaciones, Alex Luna y Gabriel Ávalos, mientras que Santiago López jugó para el conjunto dirigido por Pedro Monzón.

El once elegido por Tevez lo conformaron Rodrigo Rey; Julio Buffarini, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Damián Pérez; Javier Ruiz, David Martínez, Federico Mancuello, Alex Luna; Gabriel Ávalos y Matías Giménez Rojas.

Ya en el segundo partido, Maestro Puch convirtió dos goles y el elenco del "Apache" derrotó por 2 a 0 a la Reserva.

La formación estuvo compuesta por Diego Segovia; Felipe Aguilar, Fernando Da Rosa, Ayrton Costa; Braian Martínez, Lucas González, Iván Marcone, Kevin López, Adrián Spörle; Alexis Canelo e Ignacio Maestro Puch.

Quien aún no formó parte de las prácticas fue el ecuatoriano Jhonny Quiñónez, que ya pasó la revisión médica pero aún no firmó su contrato con Independiente.

"No he hablado con Carlos Tevez, pero si con Nicolás Chiesa. Me ha hablado muy bien del club, de lo que quiere y de lo que pretende que haga. Va a ser importante ponerme a punto en la pretemporada. Puedo jugar de ocho o de doble cinco, pero me gusta más de ocho", expresó Quiñónez, proveniente de Aucas, quien se sumará al plantel conducido por Tevez a pedida del propio director técnico.