El Manchester United perdió con el Fulham por penales y cayó en octavos

El Manchester United perdió por penales ante el Fulham en el partido que disputaron esta tarde, en Old Trafford, por los octavos de final de la FA Cup.

La visita se quedó con los penales por 4 a 3, tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, con los goles del defensor Calvin Bassey, para el Fulham, y el volante Bruno Fernandes, para los "Red Devils".

Para el Fulham convirtieron sus penales los delanteros Raúl Jiménez y Willian, el mediocampista Sander Berge y el defensor Antonee Robinson.

Por el lado del United acertaron los volantes Bruno Fernandes y Casemiro, mientras que erraron el defensor Victor Lindelof y el delantero Joshua Zirkzee.

La primera llegada del partido fue para el Manchester United, a los 11 minutos, con un pase atrás del volante uruguayo Manuel Ugarte que fue rematado por Fernandes, fuerte pero a las manos del arquero Bernd Leno.

The holders are out ?? Bernd Leno is the shootout hero for @FulhamFC ! #EmiratesFACup pic.twitter.com/1mICZ5tphe

En su primera llegada clara, los "Cottagers" se pusieron en ventaja. Un córner al primer palo fue prolongado por el delantero Rodrigo Muniz y le quedó al defensor nigeriano Calvin Bassey, que apareció por el segundo palo y cabeceó al gol.

Bruno Fernandes volvió a incomodar a la defensa visitante a los 16 minutos del complemento, cuando recibió a algunos metros del borde del área, se perfiló y remató. Su remate era potente y esquinado al palo izquierdo de Leno, quien lo pudo contener.

Dos minutos después, el Fulham volvió a llegar con peligro.

Tras una buena jugada colectiva por izquierda. el mediocampista Andreas Pereira sorprendió con un pase de taco hacia atrás, que le llegó al volante Emile Smith-Rowe. Con tiempo para pensar, el exArsenal disparó rasante desde el borde del área, buscando el palo derecho del arquero André Onana, que llegó tras un gran esfuerzo.

Bruno Fernandes delivers for @ManUtd when they need him most ??



Their captain fantastic with an incredible finish on his weak foot ?????#EmiratesFACup pic.twitter.com/jSzVPoGbAt