El fin de las duplas técnicas: ¿por qué dejaron de ser algo común en el fútbol?

Gabriel Rodríguez

Este es un momento en el mundo del fútbol nuestro en donde salvo alguna que otra contada excepción, estamos asistiendo al fin de las duplas técnicas porque después de Oscar López y Oscar Cavallero en los inicios del 2000 en Racing Club, no fue común después ver a un grupo o una dupla trabajando de forma igualitaria sin que haya una cabeza visible.

Hoy la que conforman Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores de Platense en la Copa de la Liga es un oasis en pleno desierto. Y bien por ellos, porque más allá de gustos, estilos, resultados y un buen representante como Cristian Bragarnik, se han mantenido en el tiempo desde 2011, momento en que comenzaron su historia en Real Pilar sin haber parado un solo año.

Y con un dato curioso ya que hasta la 6° fecha eran los entrenadores de Atlético Tucumán y en la siguiente estaban orientando al Calamar, no siendo la primera vez que cambian de bando en el mismo año. En 2014 dirigieron a Fénix y Español; en 2015 a Español y Flandria; y en 2019 a Almagro y San Martín de Tucumán.

En 2023, Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla le dieron vida a una dupla después de la salida de Gago en Racing, hasta que tomaron caminos separados este año.

En abril de 2022, antes del arribo de Gustavo “Sapito” Coleoni, San Miguel en la B Metro tuvo un interinato con dos ex jugadores de Talleres: Alejandro “Tanque" Kenig y Daniel “Chanchita” Albornos, quien luego regresó a Córdoba para formar parte de la estructura de Argentino Peñarol.

Luego del fallecimiento de Diego Maradona en 2020 y la continuidad de Sebastián Méndez en Gimnasia, el "Lobo" despidió al “Gallego” y se quedó con dos hombres de la casa: Leandro Martino y Mariano Messera se quedaron nueve meses en el cargo sacando 39 puntos de 93 posibles.

Durante casi tres años, entre 2018 y 2021, Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri fueron dupla en Unión Española de Chile y luego en Godoy Cruz, hasta que el “Pato” decidió abandonar esa tarea.

Raúl Cascini y Marcelo Delgado fueron los entrenadores de Los Andes en 2012 con escasos resultados.

Entre 2011 y 2014, Claudio “Cabezón” Marini y Luis Medero, el mismo que hizo irse de una transmisión al relator Marcelo Araujo tras un golazo del “Negro” a Platense, eludiendo a cuatro rivales en el Apertura ‘92, pasaron por Boca Unidos, Patronato y Ferro.

Pero hay pocas y hace mucho que hay menos. ¿Entonces qué pasó? Rubén Flotta, ex ayudante de Zielinski en Belgrano entre otros explica a Cadena 3 que nunca debe coincidir la personalidad: “No es fácil hacer dupla. Empezando que los dos no deberían tener el mismo carácter, uno tiene que ser más temperamental y el otro más tranquilo, más analítico”.

Flotta, que fue el tercero en discordia de los históricos López – Cavallero en Racing, recalca las diferencias de concepto del dúo para armar la formación y que él mismo termina siendo protagonista pero siempre con un fundamento. “Escuché mil veces que tenían diferencias para armar el equipo y está bien porque no todos pensamos lo mismo y yo era su técnico alterno. Y cuando me preguntaban, debía responder y fundamentar la idea”.

López y Cavallero fueron tal para cual. Se conocieron en los ’50 y por más de 30 años dirigieron Español, Banfield, Arsenal, Almirante Brown, Ferro, Los Andes, Atlanta, Quilmes, Gimnasia, Racing y en Perú. Y siempre sentados en el mismo banco.

La mejor campaña del dúo fue en Español, al lograr el ascenso a Primera en 1984 y en el torneo 1985/86, el equipo del Bajo Flores se transformó en la revelación del campeonato, terminando tercero, detrás de River y Newell’s. Y con un súper equipo integrado por Catalano, el uruguayo Batista, los cordobeses Bustos, Peralta y Ergo, Donaires, Caviglia y el Puma Rodríguez entre otros.

Flotta remarca que siempre tiene que haber uno por encima del otro: “Cada vez hay menos… pero es muy bueno que el primer entrenador mande más que el otro y el segundo tiene que ser uno capaz, porque así ayudará al primero a crecer”.

En ese sentido encontró el ejemplo en el Lanús campeón de 2007 con Ramón Cabrero: “Cabrero le dio mucho lugar a (Luis) Zubeldía y mirá a dónde llegó”.

Muchos fueron amigos y al tiempo enemigos. Ese es el caso de Diego Maradona con Carlos Fren, quienes compartieron la dirección técnica de Mandiyú de Corrientes en 1994 y de Racing en 1995, en decisiones desacertadas al punto de que el ex volante central habló de traición. Sin embargo, el mismo Fren junto a Ricardo Bochini dirigieron juntos a Independiente en 1991.

Reinaldo Merlo y Norberto Alonso dirigieron a River en el segundo semestre de 1989, con algún suceso ya que le dieron identidad el equipo, salieron segundos en la primera rueda y le dejaron armada la base a Daniel Passarella para el título que estaba por llegar.

Eduardo Luján Manera y Miguel Angel Russo reconstruyeron a un Estudiantes de La Plata descendido y en la temporada 1994/95 ganaron de manera contundente, con el récord de puntos, el torneo de la Primera B Nacional.

Juan Amador Sánchez y Enrique Hrabina, conformaron un Almagro peleador que ganó el Clausura 2004 de la B Nacional, perdió la final ante Instituto por el recordado “Gol de Oro” del Tanito Riggio y luego ascendió en el reducido.

Cosas impensadas si las habrá: la Selección Argentina, dos veces fue dirigida por un trío. Victorio Spinetto, José Barreiro y José Della Torre, fueron campeones de la Copa América de 1959. Y en el Mundial ’74 de Alemania, al tridente lo conformaron Vladislao Cap, José Varacka y Víctor Rodríguez.

¿Y por Córdoba cómo andamos? Talleres logró quedarse con el Dodecagonal del torneo 1993/94 del Nacional B al superar a Instituto 3-1 en el partido decisivo y siendo dirigido por Daniel Willington y José Trignani, siendo el “Loco” quien se llevó los honores.

Más atrás en el primer ascenso de Belgrano, en 1991, Jorge Guyón se llevó los laureles pero en realidad fue una dupla que completaba el mismo José Trignani.

Siguiendo con Belgrano, Ricardo Zielinski arribó en enero de 2011 para ascender unos meses después pero reemplazando a una dupla de la casa como lo fue la integrada por Luis “Chiche” Sosa y Cosme Zaccanti.

Pero a Belgrano lo dirigieron en los albores de los ’90 los rosarinos Carlos Ramacciotti y Edgardo Sbrissa, quienes tras una buena campaña se marcharon a Gimnasia para darle al “Lobo” el único título de su historia: la Copa Centenario de 1993.

Ramacciotti declaró a Cadena 3 que la dupla se basa en una amistad: “Tiene que empezar por una amistad, conocerse bien. Si no es muy difícil”. Y remarcó dos datos claves que podrían entender el por qué el fin de las duplas: el dinero y el ‘yoísmo’: “Es un momento en que los clubes no pagan lo que tienen que pagar porque son dos. Parece que no tiene futuro porque hay mucho egoísmo, mucho celo y debe haber amistad. Más que una dupla de fútbol, tiene que ser una dupla de amigos”.

Los que han integrado duplas técnicas entienden que en principio debería estar definida la responsabilidad de cada uno, porque no debe haber confusión de roles, no hay que interferir en el trabajo del otro.

Cada vez hay menos. ¿Será porque dos cabezas para un mismo mando confunden más que ayudan?