Duelo de gigantes: el equipo de Gallardo se mide hoy con el de Cristiano Ronaldo

El entrenador argentino Marcelo Gallardo, junto con su equipo Al Ittihad, enfrentará en la tarde de este martes al Al Nassr, que tiene como figura excluyente al portugués Cristiano Ronaldo, en el marco de la fecha 17 de la liga de Arabia Saudita.

El encuentro, que se jugará a partir de las 17 en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de la ciudad de Yeda, será el primer enfrentamiento con el equipo de "CR7", que es además el máximo exponente de la liga y una de las estrellas pioneras en mudar su fútbol a tierras árabes.

Además, el partido con los actuales escoltas será un gran escenario para una posible revancha del equipo del "Muñeco", que llega después de una dura eliminación en el Mundial de Clubes y dos derrotas seguidas en la liga saudí.

Por su parte, a los 38 años, Cristiano sigue vigente y es el máximo goleador del torneo con 17 tantos, aunque no es la única figura del equipo en el que también se desempeñan el español Aymeric Laporte (ex Manchester City), el croata Marcelo Brozovic (ex Inter, de Italia) y el senegalés Sadio Mané (ex Liverpool).

Es un gran desafío para Al Ittihad, que fue eliminado en los cuartos de final del Mundial de Clubes tras perder 3-1 ante Al Ahly, de Egipto, y en la liga saudí suma dos derrotas seguidas frente a Damac, como visitante, ante Al Raed, de local.

Los "Tigres" están en la sexta posición con 28 puntos y si bien el líder Al Hilan sacó una ventaja considerable (50) necesitan acercarse al tercero, Al Ahli, que tiene 37 y ocupa la última plaza de clasificación a la próxima Liga de Campeones asiática.