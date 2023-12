Con un "Dibu" estelar, Aston Villa venció al Manchester City de Julián Álvarez

El Aston Villa, con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez como figura, venció por 1 a 0 al Manchester City de Julián Álvarez, en marco de la decimoquinta fecha de la Premier League de Inglaterra, y logró escabullirse en la parte superior de la tabla de posiciones.

Con el único tanto del jamaicano Leon Bailey, el equipo de Birmingham alcanzó los 32 puntos en la tabla de posiciones y superó a los "Citizens" en los primeros puestos, ya que los dirigidos por "Pep" Guardiola quedaron en el cuarto lugar con 30 unidades.

Por otro lado, con tantos por duplicado del inglés McTominay, el Manchester United se impuso de local en Old Trafford ante el Chelsea de Enzo Fernández, y alcanzó los 27 puntos. El delantero argentino Alejandro Garnacho dio la asistencia para el gol de la victoria.

