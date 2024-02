Con "Dibu" Martínez, Aston Villa no pudo con el Manchester United de Garnacho

El Manchester United, con el delantero Alejandro Garnacho como titular, venció de visitante con un marcador de 2 a 1 al Aston Villa del arquero Emiliano "Dibu" Martínez por la vigésimo cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.

Los encargados de convertir los goles para los "Diablos Rojos" fueron Rasmus Höjlund y Scott McTominay, quien anotó a los 41 minutos del complemento. El brasilero Douglas Luiz había descontado para los locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El delantero argentino Alejandro Garnacho fue titular y completó los 90 minutos, al igual que "Dibu" en el arco del conjunto local.

Por otro lado, también por la la Premier League, el Arsenal aplastó por 6 a 0 al West Ham con goles de William Saliba, Bukayo Saka, en dos oportunidades, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Declan Rice.

/Inicio Código Embebido/

Not our night. pic.twitter.com/mpEvTc6FWN

/Fin Código Embebido/

De esta manera, el Liverpool (54) se maniene como puntero de la Liga de Inglaterra, aunque seguido muy de cerca por Arsenal y Manchester City (52). Le siguen Tottenham (47); Aston Villa (46); Manchester United (41); West Ham y Newcastle (36).

/Inicio Código Embebido/

Arsenal's resounding win sees them tied with Man City, and just two points behind leaders Liverpool ?? pic.twitter.com/QOzff3T1Ro