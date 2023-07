Cómo les fue a Talleres, Belgrano e Instituto en este campeonato.

Talleres

Talleres fue animador del torneo casi que de principio a fin, y le peleó el título a River casi hasta el final. Pese a un arranque con derrota ante Independiente, con el paso de los partidos pudo acomodarse en la tabla y en la cancha y meterse en el lote de arriba con triunfos resonantes, como en el clásico contra Instituto y ante Boca y “El Millonario”.

La “T” se armó para pelear y terminó avalando esa ambición original. A diferencia de otras campañas, Andrés Fassi pudo elaborar un plantel competitivo y con recambio de jerarquía en todas las líneas, que se lució con altísimos niveles también en todas las líneas: Guido Herrera en el arco, Matías Catalán en defensa, Rodrigo Villagra en el medio, más arriba Rodrigo Garro y los goles de Michael Santos formaron la columna vertebral de un equipo temible.

A ellos se les sumaron otros nombres trascendentales, como Diego Valoyes, Ramón Sosa o Ulises Ortegoza en el tramo final, por ejemplo, más los importantes gritos que desde el banco aportó Nahuel Bustos, uno de los grandes referentes que esperará poder sumar más minutos en el próximo campeonato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El técnico del subcampeón es Javier Gandolfi. “Cobija”, muy identificado con el club por su paso como jugador, llegó sin experiencia en un momento duro y se hizo definitivamente un lugar en el banco albiazul. Una racha de ocho partidos sin perder en la medianía del certamen fue el trampolín para que la “T” se animara a soñar, aunque no le alcanzó en la recta final.

De la mano de un impactante acompañamiento de los hinchas en todos los partidos de local. Talleres hizo una campaña histórica y sabe que está cerca. El balance, seguramente, es más que positivo. Restarán afinar algunos detalles para intentar llegar, por fin, a ese esperado y a esta altura merecido título que se le viene negando en el último tiempo.

Belgrano

En su esperado regreso a Primera División, Belgrano cerró una campaña de dos caras y con varias aristas en el medio. “El Pírata” arrancó el torneo haciendo de local en el Kempes, ya que el Gigante de Alberdi estaba en obras, con irregularidades, pero se dio el gusto de ganarle a River, a la postre campeón, en la segunda fecha.

Tras el retorno al templo celeste, con una victoria ante Huracán, se afianzó y edificó una racha positiva de cuatro victorias en cinco partidos que invitó a la ilusión. Sin embargo, con el pasar del certamen no pudo mantener el nivel y terminó las últimas fechas envuelto en dudas y con el entrenador que le dio el histórico ascenso, Guillermo Farré, contra las cuerdas. Sin embargo, el presidente, Luifa Artime, se encargó de respaldarlo al frente del cargo tras la dolorosa goleada en contra sufrida en La Plata contra Estudiantes.

Los buenos momentos del “Pirata” en la Liga Profesional se cimentaron en algunos nombres propios. El más importante fue, sin dudas, el de su goleador y capitán: Pablo Vegetti. Al delantero, que venía de ser artillero en la Primera Nacional, no le pesó el cambio de categoría y se cansó de inflar las redes con tantos de todos los colores, siendo referencia adentro y afuera de la cancha e inflando la esperanza celeste gracias a sus gritos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otros dos jugadores claves fueron su arquero, Nahuel Losada, que tuvo grandes intervenciones y se constituyó en el guardián “pirata”, y el volante central Santiago Longo, que fue el equilibrio del equipo. Un párrafo aparte se merece Bruno Zapelli. Aunque cuestionado por algunos por sus intermitencias, el enganche puso la cuota de fútbol y magia que ahora se muda a Brasil.

Llega el momento de balance para Belgrano, que, con buenas y malas, tendrá ahora el desafío de no desarmar el equipo y reforzarse bien para consolidarse en la máxima categoría. Y, por qué no, soñar de la mano de su hinchada con poder clasificar a una copa internacional.

Instituto

Tras lograr el esperado ascenso luego de 17 años, Instituto termina su primera Liga Profesional con sensaciones positivas y aires de cambio que trajo bajo el brazo Diego Dabove, su experimentado nuevo entrenador. El que tomó, desde su llegada, decisiones difíciles pero necesarias para un equipo con ambición de quedarse en primera.

No fue un camino fácil: “la Gloria” llegó a acumular cuatro encuentros sin conocer la victoria y se quedó muchas veces con las manos vacías en partidos en donde, a pesar de la superioridad futbolística, no logró concretar y terminó pagando caro.

Mirando de reojo, por instantes, a la temida zona baja de la tabla, el club logró reponerse, de la mano de su fiel hinchada que nunca dejó de pintar de albirrojo las calles de Alta Córdoba. Tuvo la difícil tarea, además, de despedirse de quien había sido el entrenador que los llevó hasta la primera división en noviembre del año pasado y el desafío de dejar que ídolos de la institución se alejaran de las canchas para darle lugar a nuevos protagonistas.

La cinta de capitán llegó entonces a Fernando Alarcón, el gran pilar de este equipo, que no necesitó tiempo y supo adaptarse al cambio constante de compañeros alrededor suyo..

En cuanto a las llegadas, al club le tocará aceptar que varios de los refuerzos no terminaron de encajar, y tendrá que ir a buscar soluciones al mercado si quiere plasmar sus objetivos en los resultados. No obstante, también hubo buenas noticias, la primera, con nombre propio: Adrián “Maravilla” Martínez, el goleador del ciclo, que con 10 tantos no tiene mucho que envidiarle a los Vegetti y Santos del torneo.

No podemos asegurar aún que Instituto vaya a terminar esta liga con una sonrisa. Sin embargo, sí sabemos que comenzará la próxima Copa de la Liga con la tranquilidad de saber que puede navegar los desafíos de primera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/