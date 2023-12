Ardiles visitó el Kempes por primera vez desde que una tribuna lleva su nombre

El ex futbolista campeón del mundo con Argentina Osvaldo Ardiles estuvo presente en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y recorrió las instalaciones, entre las que se encuentra la tribuna que lleva su nombre.

"Pitón" fue recibido por Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, y pudo caminar por primera vez la platea "Ardiles", nombrada así en su honor por la huella que dejó en el fútbol mundial.

“Realmente me siento encantado de estar acá, hasta me emocioné y todo. Me trae muchísimos recuerdos. Que el estadio lleve el nombre de mi gran amigo Mario Alberto es muy lindo, especialmente porque yo estuve acá hace bastante tiempo y ver que el estadio está tan bien, con el museo y todo lo que está alrededor es muy gratificante”, señaló.

Además de la Selección argentina, el exfutbolista se desempeñó en Instituto, Belgrano, Huracán, en el fútbol argentino, y en Paris Saint Germain, Tottenham Hotspurs, Blackburn Rovers y Swindon Town del europeo. El cordobés llegó incluso a ser ídolo en los "Spurs", y se desempeña como embajador deportivo del club de Londres aún en la actualidad.

Finalmente, Ardiles no se quedó atrás y participó de la tradición del museo del Kempes, dejando su firma plasmada en una de las placas del techo en donde permanecerá junto con muchas otras firmadas por grandes del deporte.