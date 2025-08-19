Central: Juan Giménez será operado y estará varios meses fuera de las canchas
El defensor juvenil sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante el partido ante Deportivo Riestra. Pasará por el quirófano y afrontará un extenso proceso de recuperación.
19/08/2025 | 10:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El defensor juvenil sufrió una lesión en su rodilla durante el partido con Riestra
Rosario Central confirmó este lunes que el zaguero Juan Giménez, de 19 años, padece una lesión severa en su rodilla derecha que lo alejará de las canchas por un período prolongado. El parte médico detalló que presenta un esguince grave con afectación de los ligamentos cruzado anterior e interno, además de daño meniscal.
El incidente se produjo el sábado en el Gigante de Arroyito, durante el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra. Giménez debió abandonar el campo de juego antes del cierre del primer tiempo, con gestos de dolor y lágrimas, tras una jugada defensiva en su propia área.
El club informó que el defensor será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Aunque no se brindaron plazos oficiales, lesiones de este tipo demandan habitualmente entre ocho y diez meses de recuperación, lo que lo dejará fuera del resto de la temporada y de parte de la próxima.
Lectura rápida
¿Qué lesión sufrió Juan Giménez?
Juan Giménez sufrió una lesión severa en su rodilla derecha, específicamente un esguince grave con afectación de ligamentos y daño meniscal.
¿Quién es el jugador afectado?
El jugador afectado es Juan Giménez, un zaguero de 19 años del club Rosario Central.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente ocurrió el sábado durante un partido en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central empató 1-1 con Deportivo Riestra.
¿Dónde se produjo la lesión?
La lesión se produjo en el campo de juego del Gigante de Arroyito, durante una jugada defensiva.
¿Cómo afectará esta lesión a Giménez?
La lesión requerirá una intervención quirúrgica y una recuperación de entre ocho y diez meses, dejándolo fuera del resto de la temporada y parte de la próxima.