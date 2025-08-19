Central: Juan Giménez será operado y estará varios meses fuera de las canchas

FOTO: El defensor juvenil sufrió una lesión en su rodilla durante el partido con Riestra

Rosario Central confirmó este lunes que el zaguero Juan Giménez, de 19 años, padece una lesión severa en su rodilla derecha que lo alejará de las canchas por un período prolongado. El parte médico detalló que presenta un esguince grave con afectación de los ligamentos cruzado anterior e interno, además de daño meniscal.

El incidente se produjo el sábado en el Gigante de Arroyito, durante el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra. Giménez debió abandonar el campo de juego antes del cierre del primer tiempo, con gestos de dolor y lágrimas, tras una jugada defensiva en su propia área.

El club informó que el defensor será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Aunque no se brindaron plazos oficiales, lesiones de este tipo demandan habitualmente entre ocho y diez meses de recuperación, lo que lo dejará fuera del resto de la temporada y de parte de la próxima.