Russo y su enfermedad: "Disfruto de mi familia y el fútbol, eso es salud"

Miguel Ángel Russo cumple 68 años este martes. El entrenador de Rosario Central se encuentra en Brasil, a la espera del cruce por Copa Libertadores de este miércoles ante Atlético Mineiro. Desde allí, brindó una entrevista a Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, donde se refirió a su estado de salud y las ganas de pelear el torneo.

"El regalo más lindo sería que mañana ganemos. Pasar un cumpleaños jugando la Copa Libertadores es muy bonito", dijo en diálogo con Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti.

En ese marco, Russo se refirió a las sensaciones de Central en la previa al segundo choque continental: "Estamos bien, esperando tranquilos, sabiendo que el rival es difícil y el lugar también. La gente del Mineiro es muy pasional. Los partidos de Copa Libertadores entre argentinos y brasileros son muy movidos".

Por otro lado, el entrenador se refirió a su estado de salud luego de mucho tiempo. "Mi enfermedad no la podés descuidar porque permanentemente necesitás estar observado y prevenir. Pero mi médico está contento conmigo, es quien ve los estudios a fondo. Estoy contento, tranquilo", expresó. "Yo sigo siendo el mismo. El fútbol tiene mucho que ver. A veces uno tiene millones de cosas en la cabeza y está preocupado por cosas por definir. Pero en definitiva, si los estudios me dan bien no hay ningún tipo de problema", añadió.

"Sigo disfrutando de mi familia de mis amigos y del fútbol, eso es salud", remarcó

"Les agradezco a todos los hinchas de Central por los mensajes. Son muy amables. En definitiva son momentos muy lindos", destacó.

Para concluir, el entrenador habló de las lesiones de Damián Martínez y Agustín Bravo: "Damián está bien, los estudios le dieron bien y está listo para empezar a entrenar. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando es algo en el ojo. Me dolió mucho lo de Agustín. Me asusté mucho en el momento, pero bueno ahora habrá que esperar a que lo operen".