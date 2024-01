Russo, sobre Campaz: “Si viene, bien, y si no… no se puede estar esperando”

En un encuentro disputado en Montevideo , Rosario Central, actual campeón de la Copa de la Liga Profesional, se enfrentó al último ganador del campeonato uruguayo, Liverpool, en el marco del certamen amistoso Serie Río de la Plata.

El resultado final fue decidido en una emocionante tanda de penales que culminó 7-6 a favor del equipo argentino, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Luego del partido, Cadena 3 Rosario dialogó con el estratega de Rosario Central, Miguel Russo, quien compartió sus impresiones sobre el desempeño de su equipo y las expectativas de cara a los próximos desafíos.

"Competir es bueno. Sabía que no iba a costar porque teníamos un trabajo fuerte, pero el hecho de jugar no puede dejar el trabajo helado", expresó el entrenador. Aunque reconoció aspectos positivos, también señaló áreas de mejora, especialmente en la intensidad del juego.

El primer tiempo recibió elogios por parte de Russo, quien destacó la ejecución de algunas jugadas ensayadas. Sin embargo, también admitió que perdieron el control en ciertos momentos y que algunos jugadores sintieron el cansancio. El entrenador enfatizó la importancia de buscar más variantes y formas de movilidad en el equipo.

El retorno de Mauricio Martínez. "Bien, serio, tiene ganas, entra y es responsable. Tiene idea de todo lo que buscamos y lo que queremos".

La situación de Campaz. "Yo ni hablo, ni intento. Esas son cosas del club, de los dirigentes. Cuando ellos me digan, estaré abocado a todos ellos. Si viene, bien, y si no viene, no se puede estar esperando".

Entrevista de Estadio 3.