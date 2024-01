FOTO: Newell's Old Boys presentó "El Glorioso", su emblemática nueva marca.

En acto realizado este martes, Newell's Old Boys dio a conocer su nueva marca emblemática "El Glorioso", marcando el inicio de una campaña integral de socios y socias que promete redefinir la relación entre el club y sus apasionados seguidores.

La presentación también incluyó el anuncio de una aplicación que transformará la forma en que los hinchas interactúan con la institución.

"Con gloria no se nace, la gloria se hace". Estas palabras encapsulan la esencia que se pretende impregnar al Coloso del Parque, el estadio Marcelo Bielsa. Las tribunas, “cual podio de hazañas”, inspiraron la creación de "El Glorioso", un símbolo que rinde homenaje a los campeonatos y estrellas conquistadas por el club.

Con la gloria no se nace, se hace. Somos gloriosos por las hazañas que logramos y las canchas que siempre llenamos.



Somos gloriosos porque hace 120 años escribimos la historia del fútbol.



?? ?????????? ????????????'??, ???? ???????????????? ?? pic.twitter.com/Zjm96OuK5l — Newell’s Old Boys (@Newells) January 23, 2024

Campaña de socios. En ese marco y bajo el lema "Ya sos hincha, ahora hacete socio", se lanzó una campaña de socios y socias que refuerza la idea de pertenencia y acción que caracteriza a los seguidores leprosos. Las cuotas societarias, presentes en todos los clubes sociales, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de instalaciones, el impulso de deportes amateurs y el respaldo a los compromisos profesionales que llevan al equipo a destacarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Los dirigentes del club entienden que ser socio es más que un título; es un compromiso que trasciende la tribuna. Newell's es pionero, formador de leyendas y escritor incesante de la historia del fútbol, un legado que continuará con las nuevas cuotas societarias.

Ya sos hincha, ahora hacete socio ????



Se lanzó oficialmente la campaña de socios 2024.



Dale, asociate acá ???? https://t.co/lsXCyvGXBf pic.twitter.com/IUBnlFE5r9 — Newell’s Old Boys (@Newells) January 23, 2024

Nueva conexión. Como parte de esta renovada vinculación con sus socios, Newell's Old Boys da un salto tecnológico con el lanzamiento de su nueva aplicación, conocida como "New Socios". Esta no solo digitaliza el vínculo entre el club y sus seguidores, sino que también marca un hito en la historia del club al introducir una era completamente nueva en la interacción y participación de los hinchas con la institución.

"New Socios" permitirá a los usuarios acceder a contenidos y promociones exclusivos, como la compra de entradas, experiencias únicas, merchandising exclusivo, participación interactiva, sorteos y la recepción de información en tiempo real. Además, los socios tendrán su carnet digital al alcance de la mano.

Esta aplicación oficial estará disponible para su descarga gratuita a partir del 1 de febrero, sin costo mensual para los socios y socias.