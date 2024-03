"Colo" Ramírez: "Uno trabaja en la semana, pero habla lo que se hace en cancha"

Juan Ignacio “Colo” Ramírez paga con goles. El delantero que arribó a Newell’s para esta temporada anotó 7 goles en 11 fechas. El desempeño del uruguayo le sirvió al club para sumar 18 puntos y encontrarse dentro de los cuatro que clasifican en la zona “B” de la Copa de la Liga Profesional.

“La verdad es que no me canso de decirlo. El buen arranque que tuve se dio gracias al recibimiento que nos dieron. Cuando uno viene de afuera, a uno y a su familia, es importante el buen trato que recibe”, afirmó en diálogo con Claudio Giglioni y Gonzalo Calvigioni en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese marco, el “Colo” refirió que la “Lepra” tuvo “un arranque lindo”. A pesar de ello, “sabíamos que iba a ser difícil mantener un nivel de juego y de resultados”. “Tenemos que mejorar y los resultados tienen que acompañar para sumar confianza”, continuó.

El delantero subrayó que “uno trabaja en la semana, pero lo que habla es la cancha”. Y comentó: “La realidad es que nos cuesta sin Ever Banega, tenemos que mejorar eso. Es un jugador importante. Lo emocional siempre corre y hay veces que tenés que ganar para salir de los resultados adversos”.

Ramirez destacó que Newell’s debe “mejorar el juego colectivo”, que “sí tuvimos en los primeros partidos”. “El rival sabe de nuestras fortalezas y por ahí nos limita un poco. En partidos apretados, debemos tener la habilidad de vencer una defensa baja”, destacó.

“Cuando arranca el año siempre me pongo objetivos, los delanteros somos así. En Uruguay marqué siempre entre 18 y 25 goles. Sé que este fútbol es diferente. Me gustaría no subestimar la Argentina y estar lo más arriba posible”, concluyó.