Ricardo Lunari, en Estadio 3: "No podés perder 18 clásicos de más".

Ricardo Lunari no necesita presentación en el mundo rojinegro. Ex futbolista y hoy entrenador de la Reserva, debutó como jugador promovido por nada menos que Marcelo Bielsa en 1991 y obtuvo dos títulos con Newell's. En 2024, tras la salida de Facundo Quiroga con Gabriel Heinze, fue confirmado como reemplazante tras pasos anteriores por inferiores e interinatos en la Primera División "leprosa".

El "Cadi" no esquivó ningún tema de la actualidad del club, especialmente sobre la dificultad en los últimos años para afianzar jóvenes de la cantera en el primer equipo ("a veces no hay que apurarse"), además de la insoslayable supremacía de Central en materia de clásicos en los últimos años, una situación que "como hincha", dijo, "no se aguanta más".

Las frases más destacadas de Ricardo Lunari en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario:

"Es lindo para mi trabajar en Reserva. A esta altura es muy poco lo que uno puede enseñar. Solamente hay que limar y pulir errores. La 2005-06 es la base. Tenemos 27 jugadores para 2 a 3 años".

"Desde la Reserva podemos darle una solución a la Primera si es que lo necesitan. Este año no tuvimos jugadores que bajaron de Primera".

(sobre Mihovilcevich): "Está en un momento bueno. Si el seguía jugando en Reserva tapaba a Agustinelli. Pero no significa que no está considerado. Todo lo contrario. Debe confiar en lo que le decimos".

"Tanto él como Mihovilcevich son los que mejor están para jugar en Primera si los necesita Larriera".

"Muchos chicos prefieren quedarse sin jugar en la Reserva que irse a otro club porque están en Newell's".

"Yo estuve en la Reserva de Newell's desde el 89' al 91'. Hay que tener paciencia. A veces hay que no apurarse".

"Cuando yo jugaba en las inferiores de Newell’s todos los días estábamos pensando que a Central había que ganarle. Nosotros le ganábamos, por eso no entiendo en la parte psicológica, qué pasa ahora."

"...Podes perder o ganar, pero no podés perder 18 clásicos de más cuando en un momento estábamos muy cerca. Hay algo atrás de eso. ¿No será que no le implantamos a los chicos que un clásico es mucho más que un partido?".

"El clásico te da un 1 año de tranquilidad o d intranquilidad. A mí me desespera. Estuve en la cancha en el último. La gente salió desesperada, frustrada, no saben q hacer. Hay que corregirlo a corto plazo, porque como hincha es una situación que no se aguanta más".