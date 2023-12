Carlos Quintana: "Todos los objetivos del año se cumplieron, Central es hermoso".

En una entrevista con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Carlos Quintana, el experimentado zaguero de Rosario Central, compartió sus reflexiones sobre la reciente consagración en la Copa de la Liga y los momentos que marcaron un hito en su carrera futbolística.

Quintana, bicampeón en el fútbol argentino tras el triunfo con Rosario Central (antes había ganado con Patronato), expresó su satisfacción por los logros alcanzados y destacó la intensidad de la temporada.

“Disfrutando del campeonato que tanto nos costó conseguir, fue algo muy lindo que seguimos disfrutándolo y ahora descansando un poco porque fue un año de muchos partidos, muy intenso, más que nada final, disfrutando acá con la familia”, declaró.

Sobre su arribo a la institución, reveló: “En un principio mi idea era quedarme en Buenos Aires, pero a un club como Central no le podía decir que no, me interesaba; después se dio por la confianza de venir a un club donde, la verdad, las cosas no estaban tan bien, pero yo sabía lo que era Rosario lo que era Central, muy lindo para mí poder vestir la camiseta, un club tan grande y después se terminó dando”.

Finalmente, le dejó un mensaje a la parcialidad “canalla” de cara a un año cargado de competencia.

“Primero y principal, que disfruten; la verdad que el hincha nos acompañó a todos lados en los play-offs, en el Gigante todo el torneo, fue una locura. Es muy lindo, que siga confiando en nosotros, que nos acompañe el año que viene con nuevos desafíos, Copa Libertadores, Copa Argentina, torneo local. La verdad que son muchas cosas lindas que se van a jugar y necesitamos que el hincha esté ahí como ha estado todo este año”.

Entrevista de Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti.