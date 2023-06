Buonanotte en Cadena 3: "No caigo en como se dio todo en tan poco tiempo"

Facundo Buonanotte, exjugador de Rosario Central, actual futbolista del Brighton y la selección Argentina, pasó por los estudios de Cadena 3 Rosario y habló de su debut en el Canalla y la Scaloneta, su adaptación en Inglaterra y lo que viene a futuro. Además, contó anécdotas inolvidables.

“No caigo en como se dio todo en tan poco tiempo, que me pasen estas cosas tan lindas…si lo hubiera soñado no lo creería. Trato de disfrutar todo. Soy una persona muy tranquila y también lo trasmito en la cancha. Siempre con responsabilidad, pero trato de estar tranquilo”, expresó la “Joya” en Estadio 3.

Los debuts. “El debut con Central me puso más nervioso que el de la selección. Yendo al estadio de Arsenal tenía fe de que el Kily me iba a poner y se me caían las lágrimas. Sabía que el sueño se me iba a cumplir. En la Premier no me esperaba debutar, no estaba para jugar porque volvía hace poco del Sudamericano. Me puso el DT y no lo podía creer”.

“El Kily siempre me escribe, lo quiero mucho. Siempre le agradezco, él me dio la posibilidad de debutar. Tévez fue importante también, es un gran entrenador que me dio la posibilidad de asentarme”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su actualidad en el fútbol inglés. “Llegamos con mi amigo Nico a Inglaterra en enero, un frío hacía. ¿A dónde vine?, me dije. Pero con el paso de los meses me fui adaptando. Estoy bien, cómodo. Allá lo viven más como un espectáculo, no tan pasional como nosotros. Van a la cancha en familia, más tranquilos”.

“El fútbol allá es muy diferente. El entrenador nuestro propone mucho, le gusta que salgamos jugando. La intensidad es otra, los roces, es diferente. Los entrenamientos también son diferentes: son cortos, pero exigentes. No entrenamos más de una hora y media, sin doble turno. Desayunamos y almorzamos en el club. Y el que quiere se lleva vianda para la cena. Si jugamos muy tarde no se concentra. Vamos al club, desayunamos, vamos al hotel y después jugamos”.

“En la Premier todos los defensores son fuertes y jodidos. El más complicado para marcar es el lateral izquierdo del City. En el partido contra ellos marqué más de lo que ataqué. Cambié camisetas con Julián, el Dibu, Cuti”.

“Alexis Mac Allister me dio una parrilla. La carne la compramos en Londres, le pedimos y nos mandan. Lo hacemos con carbón. Alexis se portó muy bien conmigo”.

La convocatoria de Scaloni. “No me esperaba lo de la selección. Venían dando la lista y no me mencionaban, hasta que me llamaron. Es lindo. Antes del partido Scaloni me preguntó si estaba para jugar. Obviamente le dije que sí. Nos felicitó a todos por como jugamos. Los primeros días es chocante. Los veía por la tele y ahora estoy con ellos, uno se cuida de todo, de no decir nada de más, de no hacer cagada (risas)”.

“Antes de jugar en China entramos al aeropuerto y no había nadie. Salimos y había 200 mil chinos. Era una locura, se mueren por nosotros. Es muy lindo el cariño. Di María se acercó a hablarme, siempre me pregunta cómo ando y cómo estoy. El grupo de la selección es muy unido, son grandes personas”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una sorpresa inolvidable. “Mi abuelo Carlos hace el mejor locro del mundo. Organizamos para comer con todos y mi vieja preguntaba dónde comíamos. Les dije a mis viejos que del lugar me encargaba yo, que había alquilado una casa, y cuando llegaron y terminaron de verla les dije que esa casa era de ellos. Se emocionaron y nos abrazamos todos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Odisea en Italia. “Me acuerdo lo de Italia…fuimos a hacer la ciudadanía, en plena pandemia. Hicimos los papeles y a la hora de volver no había pasaje. Nos quedamos varias semanas allá. Ya no sabíamos qué hacer. Y nos tuvimos que volver a Paraguay y después a la Argentina”.

El futuro que le espera. “Mi idea es volver a Inglaterra, hacer una buena pretemporada, sumar minutos y estar en las Eliminatorias. Quedarme afuera del Mundial fue un tema muy hablado. Yo quería estar sí o sí, pero entendí al club. Tenía bronca”.