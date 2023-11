Brilloni no quería la definición por el descenso en Rosario: "Dije que no"

El viernes desde las 17 se jugará el partido desempate que definirá el segundo descenso de la Primera División del fútbol argentino. Colón y Gimnasia se enfrentarán en la cancha de Newell’s, donde habrá un operativo de seguridad con miles de efectivos.

Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de la provincia, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Estadio 3, y reveló que no quería que el partido se juegue en Rosario.

“Mi primera respuesta fue que no, no por no poder cumplir con las exigencias, sino por la cotidianeidad de la ciudad”, expresó.

“Tendremos que poner los recursos humanos y trabajar en equipo para llevar a delante el dispositivo de seguridad acorde a las exigencias. No fue nuestra disposición que se juegue acá, por supuesto que preferíamos que se haga en otro lado”, sumó.

Brilloni confirmó que el operativo comenzará a las 13, cuatro horas antes del inicio del partido, y adelantó que habrá unos 2500 policías afectados a la seguridad del evento.

“Me puse en contacto con la AFA para pedir un adicional de 1000 policías. No es solo el partido, también las adyacencias del estadio y las vías de llegada al estadio”, detalló.