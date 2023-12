Estadio 3 Rosario Ariel Michaloutsos: "Los mercados de pases deben ser sanos y transparentes" Audio

Ariel Michaloutsos firmó y puso manos a la obra. Tras su salida de River, el flamante director deportivo de Newell’s comenzó a trabajar en la institución del Parque Independencia sobre los distintos aspectos en los que le tocará tomar decisiones. Uno de ellos serán los mercados de pases, de los cuales aseguró que tendrán que ser “sanos y transparentes”.

El ex responsable Área de Investigación y Conocimiento de Fútbol de River Plate dejó Newell’s hace dos años “porque sentía otras cosas”. Sin embargo, luego de varias posibilidades de retornar, “se alineó lo que sentía con lo que pensaba” y pudo concretar su desembarco.

Para “Micha”, “la cabeza de un club no puede fallar en las entradas y salidas de jugadores”, ya que eso forma parte del “corazón de una primera división”. “También considero que el flujo de jugadores promovidos si está bien le da salud al club”, continuó en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario.

Sobre la aparición de los jóvenes en el plantel profesional de la institución, el nuevo director deportivo destacó: “La presión de Newell’s, de tener que demostrar en forma permanente buenos trabajos, hace que sea probable que un jugador tenga la posibilidad de asentarse en otros clubes”.

Ariel Michaloutsos trabajó en La Lepra durante cinco años donde arrancó como coordinador del área de Captación de inferiores, luego asumió la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva y tras su paso por River Plate hoy retorna nuevamente. ???? pic.twitter.com/iT1FvSzKEI — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) December 1, 2023

“No es un retroceso cuando un jugador pasa de Newell’s a un equipo más pequeño a préstamo. En River nos pasó con Beltrán y Enzo Fernández. Hay que cambiar de pensamiento, no se están regalando jugadores”, añadió.

Michaloutsos refirió que “Newell’s es demasiado importante”, por lo que los jugadores deben tener “las condiciones y la personalidad”. “Tenemos que buscar el modelo de club que queremos. Si se analizan los clubes exitosos con billeteras no tan abultadas, se encuentra que un 33% son gente con experiencia, un 33% de gente que siempre tira para adelante y un 33% de gente con mucho potencial”, atendió.

Por otro lado, confirmó que participó en la elección de Mauricio Larriera como entrenador del primer equipo, y explicó: “Me parece que es pragmático, que sabe lo que quiere, que se va a adaptar en las situaciones del partido y va a respetar la individualidad de los jugadores”.

También señaló que si bien hay futbolistas de calidad en las divisiones inferiores “lo que no se produjo todavía hay que buscarlo afuera, y no hay que verlo como algo malo”. Y concluyó sobre el mercado de pases: “No voy a dar ningún tipo de pista hasta que las cosas estén. No es sano para el club porque ilusionas o desilusionas. Hay que hacer un trabajo a conciencia, sano y transparente. Tiene que ser así. Y todos debemos entenderlo así. Transferencias sanas y transparentes”.