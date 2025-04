Zaira Nara aclara su situación sentimental tras rumores de separación de Facundo Pieres

Zaira Nara se pronunció por primera vez sobre su ruptura con Facundo Pieres, afirmando: "Estoy bien". La modelo conversó sobre su situación sentimental desde Colombia, donde transmitió en vivo. La semana pasada, surgieron rumores de una separación, impulsados por la presión que Pieres ejercía sobre ella para que estuviera más presente en su vida.

Según distintos medios, Facundo le habría solicitado a Zaira que priorizara su relación, sugiriendo que dejara de lado su carrera para estar a su lado. Sin embargo, la actriz decidió no ceder a esas demandas, lo que provocó tensiones en la pareja.

Durante la transmisión en streaming por Rumis, Zaira reiteró que se siente bien, aunque no profundizó en detalles sobre su vida privada, manifestando cierta incomodidad al tratar el tema. "La verdad… me ponía nerviosa. No sé, no estoy en un momento como para hablar de mi vida privada, pero estoy bien", expresó.

Pepe Ochoa, en su programa BONDI, apuntó que "la distancia" fue un factor decisivo en el término de su relación y agregó que Zaira no quería abandonar su carrera y vida en el país para viajar con el polista.

Por otro lado, Paula Varela mencionó en Intrusos (América TV) que la construcción de una casa por parte de Pieres en Uruguay también habría contribuido al desencuentro, dado que Zaira pretendía adjudicarse la propiedad como propia. Asimismo, hizo referencia a que el polista estaba "hinchado un poco las bolas de los quilombos de la familia de Zaira".