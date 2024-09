"Yuyito" González, tras el discurso de Milei: "Tengo ganas de mudarme a Olivos"

Amalia "Yuyito" González arrancó su programa "Empezar el día" vestida con la misma ropa que lució en uno de los palcos del Congreso el domingo por la noche, al acompañar a su novio, el presidente Javier Milei, quien presentó el Presupuesto 2025.

"¡Qué hermoso lunes! Hoy me costó reaccionar, vengo de una intensidad… Tengo de todo para contarles", dijo la exvedette al iniciar su ciclo y revelar que no descarta mudarse a la Quinta de Olivos: "Qué buenas ideas, paso a paso va a ir llegando todo".

Luego elogió a su pareja por el discurso y destacó las reacciones en las redes sociales: "Ya escucharon en cadena nacional el discurso de Javier. Espectacular, le explotan las redes. Fue buenísima la repercusión".

Yuyito mostró su look en su programa, un traje negro y camisa blanca con transparencias. "Dormí poco, ¿se nota? Se puede estar espléndida como yo sin dormir. Lo de ayer fue hermoso, muy cálido, muy ameno".

Sobre sus suegros opinó que fue muy grato el encuentro: "Muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. Hicimos fotos, conversamos y después pusimos toda la atención en Javier. Estaban muy emocionados por su hijo. No hubo charla profunda, no daba la situación. Estábamos como viendo todo. Fue una experiencia muy linda, muy buena. Todo lo que se presentó fue muy interesante. La mamá me contó que vive a cinco cuadras de Olivos".

González fue a comer a la Quinta de Olivos con José Luis Espert, Guillermo Francos y sus respectivas esposas y confesó que tiene ganas de vivir allí: "Tengo ganas de mudarme a la Quinta de Olivos, está charlado. Tengo que aprender porque no es mi ámbito, voy prestando mucha atención. Yo lo vivo con alegría y elijo esto, es un proceso que lo tengo que ir llevando bien atenta porque yo soy la que tiene que aprender y trasladarse. Son muchas cosas juntas en poco tiempo".

Sobre sus hijos, contó que están contentos y que verían con buenos ojos que se mude a la Quinta de Olivos.

