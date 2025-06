Yuyito González se refirió a la supuesta reconciliación entre Milei y Fátima Florez

Amalia "Yuyito" González realizó un pronunciamiento en su programa Empezar el Día al enterarse de la supuesta reconciliación entre su expareja, Javier Milei, y Fátima Florez.

"Antes que me pregunten, ya era consciente de que hoy se hablaría de eso en Mujeres Argentinas. 'Yuyi, te quiero comentar que van a anunciar la reconciliación entre Fátima Florez y Milei', me mencionó la productora. Y no me incomoda en absoluto. Después de 'Oscurita' (así se conoce a la vestuarista Rosemary, quien habría tenido un vínculo con Milei) pueden presentarse Fátima Florez e incluso otras 200 personas, para mí es como un exorcismo", enfatizó la exvedette.

"Agradezco que el foco se desplace de mí hacia otro lado, porque era un tema que ni siquiera respondía a los noteros. Busco disfrutar de la vida, por lo que animo a todos a enamorarse, a casarse", añadió.

"Valoro que, desde hoy, reanudaremos los canales de comunicación con los cronistas, pero tengan en cuenta que no deseo hablar del pasado. Discutamos sobre la serie de Menem, o la de Coppola. Hay nuevas personalidades de las cuales hablar, ¿podemos acordar eso? A partir de esta noticia, este tema deja de ser mío, es como un exorcismo, gracias", cerró Yuyito González.