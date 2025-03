Verónica Lozano supera a Viviana Canosa en rating, consolidando su ventaja este 24 de marzo

FOTO: Viviana Canosa no levanta cabeza y crece la preocupación en El Trece.

La competencia en la televisión argentina se intensifica, especialmente entre Verónica Lozano y Viviana Canosa. Este lunes 24 de marzo, Lozano volvió a imponerse con un promedio de 5.4 puntos de rating, en contraste con los escasos 2.3 que logró Canosa en su programa. Esta diferencia pone en evidencia el fracaso que enfrenta Canosa, lo que despierta la preocupación de los ejecutivos de El Trece.

Las autoridades de la cadena están evaluando posibles cambios en la programación, ante la posibilidad de que el ciclo de Canosa, que apenas comenzó este mes, sea cancelado. La situación ha generado comentarios entre los críticos, quienes señala que si la tendencia se mantiene, la presencia de Canosa en la pantalla podría quedar seriamente comprometida.

Expertos en televisión advierten que la audiencia es cada vez más exigente y no perdona a quienes no logran captar su atención. 'Los números no mienten', afirmaron algunos analistas, resaltando que es vital adaptarse a las tendencias actuales para retener a los televidentes.

Por su parte, Lozano ha sabido conectar con su audiencia a través de un formato atractivo y dinámico, algo que se refleja en sus cifras de rating. La temporada parece favorable para ella, mientras que el futuro de Canosa podría depender de decisiones rápidas por parte de la cadena.