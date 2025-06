Tomás Díaz Cueto denunció vandalismo y amenazas tras apoyo a fallo contra CFK

Luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, varios militantes llevaron a cabo actos de vandalismo como respuesta a la decisión judicial. El periodista y ex integrante de La Nación+, Tomás Díaz Cueto, fue uno de los afectados, ya que vio cómo su lugar de trabajo, el stream LACA, fue vandalizado con un mensaje dirigido a él. La consigna, escrita en el suelo, decía: “Cueto cagón, no jodas con CFK”.

El periodista no tardó en compartir su indignación en redes sociales, donde publicó imágenes del acto de vandalismo y cuestionó la inacción de la policía. "SIGUEN MARCANDO Y AHORA TOCO EN @lacastream. No bueno… evidentemente van por todos los streaming y canales que no sean kirchneristas. Primero @olgaenvivo, después @neura.media con Carajo. Ni hablar de TN o de las consignas en la puerta de distintos medios, ¿pero dónde está la Policía de la Ciudad?" enfatizó.

Además, Cueto expresó su preocupación por otros colegas que también fueron amenazados y por aquellos que sufrieron similar vandalismo en sus viviendas. "Esto pasó hace un ratito nada más, ¿y las cámaras? ¿El patrullaje? ¿Está todo ok con vandalizar y amenazar?" cerró Cueto, dejando en claro su descontento ante la falta de respuesta de la autoridad.

Desvinculación de La Nación+

Tomás Díaz Cueto fue desvinculado de LN+ tras la viralización de un video donde celebraba con champán la sentencia en contra de la exmandataria. En sus redes sociales, el periodista confirmó su despido y expresó su incertidumbre respecto al motivo de la decisión del canal. Según fuentes de Noticias Argentinas, el video causó malestar entre los directivos de La Nación+, quienes consideraron que su presencia exponía a otros compañeros a posibles agresiones, especialmente en un contexto donde varios cronistas fueron agredidos por militantes kirchneristas en vigilias frente a la casa de la ex presidenta.