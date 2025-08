Thiago Medina le respondió con todo a Daniela Celis tras un mensaje que lo dejó expuesto en redes

En las últimas horas, Daniela Celis y Thiago Medina, ex participantes de Gran Hermano, protagonizaron un tenso intercambio en redes sociales que expuso diferencias profundas en torno al rol de cada uno en la crianza de sus hijas, Laia y Aimé.

Todo comenzó con una publicación de Celis, en la que compartió un video jugando con las pequeñas y acompañó con un mensaje. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respirá que te juro que la vida pone todo en su lugar”, expresó.

La frase fue interpretada como una crítica indirecta a Thiago, y dejó a entrever que ella atraviesa su maternidad sin acompañamiento. Esto contrasta con lo que el propio Medina había declarado tras la separación en mayo, asegurando que su prioridad eran sus hijas.

La respuesta de Thiago no tardó en llegar y fue contundente. En una historia de Instagram, escribió: “yo sé la clase de persona que soy y estuve desde el primer momento junto a mis hijas. Me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido. Pero bueno… hay que facturar, ¿no?”, disparó, dando a entender que Celis estaría utilizando la situación con fines económicos o mediáticos.

A pesar de que los puntos de vista en ambos son diferentes, el joven dejó en claro su compromiso. “Daré mi vida por mis hijas. No quiero meterlas en un problema de adultos, pero estoy cansado de que hablen mierd* para ganar vistas”, expresó visiblemente molesto.

Finalmente, sin nombrar directamente a su ex pareja, añadió. “Soy un pibe de 22 años con más madurez que muchos. No todo lo que brilla es oro. Hay límites y ya me cansé”.

El conflicto generó revuelo entre sus seguidores, quienes se dividieron entre el apoyo a uno u otro. Por ahora, Daniela no volvió a referirse al tema, pero el cruce dejó al descubierto una interna familiar que sumará nuevos capítulos.