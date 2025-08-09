Thiago Medina desmintió un romance con “La Tana” Fenocchio tras su cruce con Daniela Celis

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de protagonizar una serie de cruces en redes sociales con su expareja, Daniela Celis.

En medio de esa tensión, comenzaron a circular versiones sobre un presunto romance entre Medina y Katia “La Tana” Fenocchio, participante de la última edición del reality y oriunda de La Matanza. No obstante, el joven se encargó de desmentir los rumores a través de una historia en Instagram.

La aclaración surgió tras la consulta de un seguidor, quien le preguntó directamente: “¿Estás con La Tana?”. A lo que Medina respondió. “La verdad que no sé de dónde sacaron que estoy con La Tana. Pero bueno, de algo tienen que hablar”.

Finalmente, agregó: “siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”, dejando en claro su malestar por la constante exposición.