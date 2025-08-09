Thiago Medina desmintió un romance con “La Tana” Fenocchio tras su cruce con Daniela Celis
El ex Gran Hermano negó los rumores que lo vinculan sentimentalmente con una excompañera del reality.
FOTO: Foto: Redes Sociales, @thi4go_km.
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de protagonizar una serie de cruces en redes sociales con su expareja, Daniela Celis.
En medio de esa tensión, comenzaron a circular versiones sobre un presunto romance entre Medina y Katia “La Tana” Fenocchio, participante de la última edición del reality y oriunda de La Matanza. No obstante, el joven se encargó de desmentir los rumores a través de una historia en Instagram.
La aclaración surgió tras la consulta de un seguidor, quien le preguntó directamente: “¿Estás con La Tana?”. A lo que Medina respondió. “La verdad que no sé de dónde sacaron que estoy con La Tana. Pero bueno, de algo tienen que hablar”.
Finalmente, agregó: “siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”, dejando en claro su malestar por la constante exposición.
Lectura rápida
¿Quién desmintió un romance?
Thiago Medina desmintió los rumores sobre un romance con La Tana.
¿Qué dijo sobre La Tana?
Afirmó no saber de dónde surgió el rumor y lo consideró absurdo.
¿Qué evento generó los rumores?
Las tensiones en redes sociales con su expareja, Daniela Celis.
¿En qué programa participó Medina?
Participó en Gran Hermano (Telefe).
¿De dónde es La Tana?
Katia “La Tana” Fenocchio es oriunda de La Matanza.
[Fuente: Noticias Argentinas]