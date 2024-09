"Te dijo gordo sucio", la incómoda frase de Susana Giménez a Cristian Castro

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez fueron al living de Susana Giménez a hablar de su relación que comenzaron a principios de este año y que ya tuvo tres rupturas.

La pareja ingresó al estudio de la mano, ambos vestidos de amarillo porque es un color que le gusta a Susana. Nunca se soltaron la mano, aunque la cordobesa no pudo disimular su incomodidad cuando la diva le recordó que en una de sus peleas se filtraron audios en los que ella hablaba muy mal del cantante mexicano.

“Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas. Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica”, sorprendió Susana, durante la entrevista.

“Sí, le pedí perdón y también lo hice públicamente”, aclaró Mariela, mientras que Cristian le dijo a la conductora que estaba “muy picante”.

Ya reconciliados, la pareja no descarta apostar nuevamente a pasar la vida juntos y sellar su compromiso con una boda. “Yo ya me casé, pero quiero que me salga una bien”, reconoció Cristian Castro, que le hizo recordar a Susana que a ella tampoco le había ido bien en sus matrimonios.

La visita de Cristian y Mariela al programa de Susana Giménez se dio luego de que la pareja se quejara públicamente de la actitud de la diva durante su festejo por su cumpleaños número 80, donde el artista además de ofrecer un mini show en su casa de Punta del Este le regaló un perrito que Susana devolvió. Mediante un video, la conductora les mostró el tamaño enorme de los perros que tiene en Uruguay y les explicó que una mascota tan pequeña hubiera estado en peligro.

Los audios del escándalo

