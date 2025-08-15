Ricardo Arjona agotó entradas en Miami y sumó nueva fecha por demanda popular

Ricardo Arjona, el guatemalteco que causa furor con su gira “Lo que el seco no dio”, hizo sold out en su concierto programado para el 2 de abril de 2026 en el Kaseya Center, se agotó en 30 minutos, confirmó el fervor del público del sur de Florida y agregó una nueva fecha para el 3 de abril de 2026.

Miami no se conforma con una sola noche. La nueva función se habilitó ante la abrumadora demanda y permite ofrecer a más fanáticos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo imperdible cargado de grandes éxitos y momentos inolvidables.

Con producción de Fénix Entertainment, los boletos ya están a la venta en TicketMaster, en el marco de su último recorrido mundial que generó una respuesta arrolladora desde su lanzamiento, que lo posicionó como uno de los eventos musicales más esperados del año.

Más que un éxito comercial, esta gira es para muchos una reivindicación de la música con contenido: una apuesta sincera por las letras que tocan, que cuestionan, que permanecen.

Arjona, fiel a su estilo y ajeno a las modas pasajeras, se reinventa una vez más con una puesta en escena que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia sensorial. Lo Que el Seco No Dijo es el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse con las canciones que marcaron su vida.

El impacto fue contundente: recientemente, agotó en tiempo récord dos noches consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, y ahora Miami responde con la misma intensidad.