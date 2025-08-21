Reconciliados: Fito Páez y Julia Mengolini estarían nuevamente en pareja
Así lo aseguró Pepe Ochoa, recordando la entrevista que el músico brindó en Futurock en mayo pasado.
21/08/2025 | 07:51Redacción Cadena 3
Fito Páez habría vuelto a apostar por el amor a pocas semanas de hacerse pública su separación de Eugenia Kolodziej por la imposibilidad de poder mantener una relación a distancia. Según trascendió, el músico habría retomado una relación del pasado con nada más y nada menos que Julia Mengolini.
Así lo confirmó Pepe Ochoa en LAM con uno de sus clásicos 'enigmático', recordando como él y la conductora de radio tuvieron una relación de un año en 2012 y 2013: “Ellos tuvieron una primera... un primer affaire. Después luego obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja”.
Luego, detalló sobre el primer indicio que dio la flamante pareja sobre su vuelta, recordando también la entrevista que dio el artista en “Mira quien vino”, el programa radial de ella en Futurock, meses atrás.
“Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’. Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”, mencionó.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas de la noticia?
Fito Páez y Julia Mengolini son los protagonistas de esta noticia sobre una posible reconciliación.
¿Qué relación tuvieron anteriormente?
Tuvieron una relación de un año entre 2012 y 2013, según lo confirmado por Pepe Ochoa.
¿Qué dijo Pepe Ochoa sobre ellos?
Pepe Ochoa confirmó la posible reconciliación y recordó su antigua relación durante una entrevista en LAM.
¿Cuándo fue la separación reciente de Páez?
La separación de Fito Páez de Eugenia Kolodziej se hizo pública hace algunas semanas antes de este rumor de reconciliación.
¿Qué indicios hay sobre su reconciliación?
Se mencionó una visita de Fito a la radio de Julia y una entrevista en su programa como posibles indicios de que están juntos nuevamente.
[Fuente: Noticias Argentinas]