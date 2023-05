Quién fue Tina Turner, la reina del rock que le enseñó a bailar a Mick Jagger

Anna Mae Bullock, conocida mundialmente como Tina Turner, falleció este miércoles a los 83 años en Zúrich, Suiza, donde cursó largamente una enfermedad tras haberse retirado de la música.

Nació el 26 de noviembre de 1938 en Nutbush, Tenesse, Estados Unidos y fue hija de Zelma Currie y de Floyd Richard Bullock y tuvo una hermana mayor, Ruby Aillene.

Comenzó cantando en el coro de la iglesia Nutbush's Spring Hill Baptist y cuando tenía 11 años sus padres se separaron y Tina y su hermana se fueron a vivir junto a su abuela Georgeanna en Brownsville, quien murió cuando la artista tenía 16.

Cuando tenía 18 años, el batería de los Kings of Rhythm, Gene Washington, le dio un micrófono a Tina y tras oírla cantar, Ike Turner (líder de la banda), la convocó como vocalista de la banda.

A partir de allí no se bajó del escenario. Se quedó con Ike y la banda cambió el nombre: "Ike & Tina Turner", y en 1966 llegaron a ser los teloneros de los Rolling Stones.

Tina se casó con Ike y a mediados de los 70 se separaron tras tener una relación violenta de público conocimiento. En el divorcio ella no le reclamó división de bienes, sino que solamente pidió conservar el nombre que la catapultó al estrellato mundial.

Además tuvo una estrecha relación con las drogas, debido a que Ike era adicto a la cocaína.

Cabe decir que en 1991 Ike y Tina entraron en el Rock and Roll Hall of Fame, y luego ella también ingresó como solista.

En una entrevista a la emblemática revista People, en 1981, llegó a calificar la relación con Ike como "una tortura": confesó violencia moral, física y abusos de todo tipo. Y a partir de esa entrevista su destino cambió.

En esa recordada nota la artista aseguró que ella le había enseñado bailar a Mick Jagger.

Así, la cantante comenzó su carrera como solista y terminó cantando con artistas de la talla de David Bowie, Phil Collins, Eric Clapton y Bryan Adams, entre otros.

La artista fue el boom de los años 80, tanto así que su álbum solista Private Dancer vendió casi 20 millones de copias y What’s Love Got to Do It también llegó al N° 1 del ránking mundial.

También cosechó el reconocimiento internacional de toda la escena musical y obtuvo múltiples galardones, entre los que se destacan ocho premios Grammy.

En 2019, ya alejada de la música, vendió su catálogo musical a BMG en 50 millones de dólares.

En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió un trasplante de riñón en 2017.

En 2018 el hijo de Tina, Raymond Craig Turner, de 59 años de edad, se quitó la vida en su casa de Los Ángeles, California.

Tras retirarse de la música, renunció a la ciudadanía estadounidense, adquirió la suiza, y se instaló en Zúrich hasta su muerte.