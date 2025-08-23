FOTO: Quién es Camila Dolabjian, la periodista que sorprendió a Juana Viale con su CV

Camila Dolabjian, una joven periodista de 26 años, captó la atención de la audiencia al participar en el programa "Almorzando con Juana Viale". Con un currículum impresionante, que incluye su labor en Radio Rivadavia, así como su rol como docente universitaria en la Universidad Torcuato Di Tella, Dolabjian destacó por su pasión por el estudio y su dedicación a la enseñanza.

Durante la emisión, Juana Viale presentó a Dolabjian diciendo: "Mi última invitada es periodista, abogada, docente, tiene un montón de títulos y es súper joven. La señorita Camila Dolabjian... ¡Ay, Dolabjian! ¡Bienvenida!". Ante la complicación para pronunciar su apellido armenio, Viale bromeó: "Perfecto, perfecto, encima apellido armenio complicado, pero salió perfecto".

El diálogo continuó con la conductora mostrando su asombro al preguntar: "¿Te puedo preguntar la edad?" a lo que Dolabjian respondió sin titubear: "Sí, obvio. 26". La sorpresa de Viale fue evidente: "¿Y cómo tenés tanto? No, y hacer la pregunta... misma pregunta todos los días". A lo que la joven periodista contestó: "Ah, re estudiosa desde siempre. Sí, sí, siempre me gustó estudiar, siempre. Maravilloso, estoy muy apasionada de lo que hago, entonces...".

Además, Dolabjian comentó sobre su labor docente: "Ejercito la docencia ahora, sí, soy docente en la Universidad Di Tella de Teoría Política Uno. Chupate esa, Hobbes, Locke, todo eso, Maquiavelo". Viale quedó impresionada: "Ah, tremenda materia".

Finalmente, en un tono más distendido, Dolabjian agradeció a quienes la han apoyado en su carrera periodística, mencionando: "Yo hace no tanto que tengo periodismo y las primeras personas que me regalaron o me prestaron una ropa las traje por agradecerles...".