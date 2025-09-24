En vivo

Espectáculos

Premios Martín Fierro 2025: quiénes estarán a cargo de la Alfombra Roja

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre.

24/09/2025 | 14:45Redacción Cadena 3

FOTO: La ceremonia la conducirá Santiago del Moro

Este lunes llega la 53° edición de la entrega de los Premios Martin Fierro con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe, en vivo desde el Hilton Buenos Aires.

La noche más esperada del año, con la conducción de Santiago del Moro, en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premiará a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.

Será un día muy especial con los Martín Fierro como gran protagonista, atravesando toda la programación de Telefe, desde Buen Telefe, A la Barbarossa, Ariel en su Salsa, El Noticiero de la Gente y Cortá por Lozano, con contenidos exclusivos sobre la ceremonia más esperada.

A las 17 horas, comenzará la previa anticipando los detalles de la gran noche con Pia Shaw y Sofi Martinez. Para dar paso a las 19 horas a la deslumbrante Alfombra Roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibirán a los grandes invitados y descubrirán los estilos más impactantes de la noche.

Además, desde las 18 horas habrá una transmisión exclusiva de Streams Telefe con Grego Rossello y Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Por las mesas estarán Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar contando todo lo que allí suceda. Diego Poggi recibirá a los ganadores para mantener una charla exclusiva luego de recibir su premio.

También, habrá una edición especial de Ferné con Grego Express: Grego trasladará su living para notas con los protagonistas de la noche. Kennys Palacios con la cobertura desde el Hilton Buenos Aires para Fuera de Joda y Lapré. Desde los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán a la Alfombra Roja y Fefe Bongiorno reaccionará a la ceremonia.

Luego, Santiago del Moro dará inicio a la esperada ceremonia que reunirá a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable.

Lectura rápida

¿Cuándo se realizará la ceremonia? La ceremonia se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre.

¿Quién conduce la ceremonia? La conducción estará a cargo de Santiago del Moro.

¿Qué hay en la Alfombra Roja? La Alfombra Roja contará con la conducción de múltiples presentadores como Iván de Pineda y Zaira Nara.

¿A qué hora inicia la previa? La previa comenzará a las 17 horas.

¿Dónde se realiza el evento? El evento se realizará en el Hilton Buenos Aires.

[Fuente: Noticias Argentinas]

