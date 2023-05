Maxi Trusso, contra Lali Espósito: "Es el máximo exponente de la grasada"

Maxi Trusso volvió a apuntar contra Lali Espósito en una entrevista con Intrusos. El músico diferenció a la cantante de otros artistas consagrados del rock nacional, y criticó duramente la música actual y la influencia de las redes sociales en la industria musical.

Trusso afirmó que la música de antes era una búsqueda y un sacrificio, y mencionó a Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García como ejemplos de músicos que dejaron su vida en esto.

En cambio, opinó que Lali y Tini Stoessel son "artistas del mundo moderno" y "influencers", pero no son "rockers".

El músico no ahorró críticas hacia Lali, a quien describió como "un lindo pony" y "el máximo exponente de la grasada". Trusso le hizo un llamado a la cantante para que se junte con él y hagan rock and roll juntos, pero aseguró que el rock and roll "no está ahí", en referencia a la música actual.

Trusso cerró su entrevista con un mensaje contundente: "Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Maxi Trusso critica a Lali Espósito. En marzo pasado, el cantante generó revuelo al realizar una dura crítica contra la música de la cantante.

En una entrevista con el ciclo One Plus, Trusso afirmó que no le gustaba ningún artista que usara autotune y que no había ninguno que le pareciera bueno.

En la reciente entrevista con Intrusos, Trusso también se refirió a Tini y dijo que no estaba seguro de que fueran tan fanáticas de la música como otros artistas. "Empezaron haciendo obras de teatro, en la televisión, vienen de otro lado", argumentó.