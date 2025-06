Martín Bossi cometió un error al anunciar a la ganadora en los Martín Fierro del Teatro

Karina Mazzocco presentó la categoría de Mejor Actriz Protagónica Comercial de obra estrenada en 2023/2024, mencionando a las nominadas del evento: Marilú Marini (El corazón del daño), Verónica Llinás (Antígona en el baño), Carla Peterson (Reverso), Soledad Silveyra (Pasta de estrellas) y Laura Fernández (Matilda y Legalmente rubia).

Sin embargo, Martín Bossi firmó como ganadora a Paola Barrientos, quien no pertenecía a esa categoría, ya que su nominación era en la correspondiente a Mejor Actriz Protagónica Comercial de obra estrenada en 2024/2025.

Paola Barrientos subió al escenario para recibir su premio por su actuación en Esperando la carroza, luego de vencer a competidoras destacadas como Mercedes Morán (Mejor no decirlo), Lucia Aduriz (Quiero decir te amo), Gimena Accardi (En otras palabras), Flor Peña (Mamma Mía!) y Griselda Siciliani (Felicidades).

"Nos pasó lo que nadie desea que le suceda a un conductor de una entrega de este calibre", expresaba Mazzocco, mostrando que existían dos sobres idénticos en la premiación. "Les pedimos mil disculpas a ustedes y a la organización del evento", añadió la conductora, que recordó un incidente similar ocurrido en los Oscars.

"Si me equivoqué lo pagué, pero el Martín Fierro no se mancha, la venía llevando bien y me mandé esta cagada", confesó Bossi tras el error cometido.

Verónica Llinás fue finalmente la ganadora en la categoría mencionada y, en tono de humor, al subir a recibir su premio afirmó: "Esta bizarreada tenía que pasar antes de mi premio, si sabía que ganaba, me peinaba mejor".