Marcela Feudale confesó su amor por un reconocido actor de la farándula argentina

Marcela Feudale, conocida panelista del programa LAM, decidió abrirse y compartir sus sentimientos sobre una figura muy reconocida en el ámbito del espectáculo local.

Durante una discusión sobre el nuevo romance de Adrián Suar con Rocío Robles, la comunicadora reveló que siente una fuerte atracción hacia el actor y productor.

Mientras los panelistas comentaban sobre la diferencia de edad en la relación de Suar y Robles, Feudale hizo una observación sobre Suar, diciendo: "Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella."

Este comentario levantó la atención de sus compañeros, especialmente de Yanina Latorre, quien comentó que podría haber un atisbo de celos en sus palabras, sugiriendo: "Estás envidiosa".

Ángel de Brito, conductor del programa, no tardó en preguntar a Feudale acerca de sus sentimientos hacia Suar. Ella, sin titubear, reconoció su admiración: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta."

En esta línea, Latorre también expresó su opinión sobre Suar, argumentando que la combinación de inteligencia, humor y éxito son atributos que lo hacen aún más atractivo.

Esta conversación trajo a la luz la atracción que siente Feudale hacia el famoso, algo que ella había mantenido en reserva hasta ese momento. Sin embargo, en medio de esas revelaciones, Suar no admitió estar en una relación con Rocío Robles.

Aclaró que aunque la conoce y tiene una buena opinión de ella, no está de novio y cualquier relación sería comunicada de manera oficial en el futuro.