Luis Ventura cruzó duro a Pepe Cibrián tras críticas al Martín Fierro

El lunes pasado se desarrolló la primera entrega de los Martín Fierro de Teatro a través de América TV, evento que generó diversas críticas hacia APTRA y su premiación. El reconocido director teatral Pepe Cibrián expresó su descontento con la ceremonia, destacando que no recibió invitación y lanzó dardos contra Luis Ventura.

En respuesta a las afirmaciones de Cibrián, el presidente de APTRA no dudó en contestar, desacreditando su crítica y afirmando que su objetivo era “romperle los huevos” para generar atención sobre él.

“Tengo que escuchar a un Pepito Cibrián, que en lugar de valorar y disfrutar de un premio, se queda anclado en su egoísmo. ¿Qué esperaba? ¿Que le ofrecieran un galardón? Si lleva cinco años sin hacer nada. Que se deje de molestar”, declaró en una entrevista radial con Luis Majul en El Observador.

Continúo su crítica diciendo: “Los artistas siempre somos blanco de ataques. ¿Por qué no se dirige contra aquellos que lo han dejado sin trabajo, que no lo contratan, como la familia de Ángel Mahler, que constantemente lo critica en privado? Que se enfoquen en esos asuntos”.

Además, Ventura subrayó: “Si realmente no le importa el Martín Fierro, debería callarse, pero no debería utilizar el premio para hacer ruido. Se queja de no ser parte y al mismo tiempo le da fuerza al premio”.

Finalmente, acusó a Cibrián de “garroñero” por exigir una invitación sin aportar nada, señalando: “Siempre quieren beneficiarse de los premios y la atención que generan. Se han pasado una semana aprovechando el tema para promocionar sus obras. Que dejen de quejarse”.

Concluyó diciendo: “Es más sencillo hacer ruido con la polémica y dar visibilidad a lo que están realizando. ¿Sabes por qué se mete con el Martín Fierro? Para molestarme a mí”.