Lío Pecoraro sufrió un grave accidente que lo dejó en un estado de shock

Lío Pecoraro sufrió un grave accidente en la vía pública que lo dejó en un "estado de shock" y comprometió su brazo izquierdo. El conductor de Crónica TV mostró las heridas en su cuerpo y expresó su agradecimiento hacia los médicos del sistema público que lo atendieron.

El accidente tuvo lugar el sábado pasado, cuando el periodista, tras finalizar su programa, se trasladó a Sarmiento 150 para asistir a un espectáculo en un día lluvioso. En su relato sobre lo sucedido, compartido en su cuenta de Instagram, mencionó: "Al bajar del auto, colocando mis piernas en la vereda, las baldosas estaban completamente lisas, resbaladizas y mojadas. Al instante, me resbalé y caí sobre la vereda. Golpeé con todo el lado izquierdo de mi cuerpo, quedando desparramado en la calle. Como resultado, sufrí un golpe considerable que me dejó en un estado de shock, lo que me llevó a necesitar ayuda para tomar otro vehículo y regresar a casa”.

Luego de realizarse varios estudios, incluyendo placas y resonancias, se estableció que tenía una fractura del húmero proximal izquierdo. Agradeció la atención brindada por el hospital público de Clínicas y comentó: "Me encuentro con mucho dolor, el brazo inmóvil y en cabestrillo, mientras deliberaba si me enyesaban o no".

Pecoraro usó su plataforma para resaltar la situación de las baldosas mojadas que provocaron su accidente, advirtiendo que esta podría ser una experiencia peligrosa para muchas personas que no tienen los medios para comunicarlo. "Siempre trato de seguir adelante, pero sentí la necesidad de compartirlo, mi caso puede pasarle a otros que no cuentan con una cámara o un micrófono".

En las imágenes compartidas en sus redes, se observan moretones y una notable inflamación en su lado izquierdo.