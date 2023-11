Latin Grammy 2023: Shakira y Bizarrap se llevaron el premio a Mejor Canción Pop

Shakira y Bizarrap ganaron el Latin Grammy a Mejor Canción Pop por la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”. La cantante colombiana le había dedicado este hit a su ex, Gerard Piqué, tras su escandalosa separación.

Los artistas recibieron su premio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Sevilla en España donde se realizaron los Latin Grammy 2023. Shakira agradeció el reconocimiento y expresó su cariño hacia el público. “Quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender. Quisiera también compartirlo con mi público latino en España, Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos…”, expuso.

La colombiana agradeció principalmente a su público español. “El público que me ha llevado a cumbres altísimas, esos lugares que soñé desde que era una niña y a quienes le debo todo. También quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo. Eso jamás se me olvidará”, expresó.

Bizarrap, el gran ganador de la noche

El productor argentino se consagró como ganador del Latin Grammy 2023 en las categorías “Mejor Canción Pop” y “Mejor Canción Urbana” por la Bzrp Music Sessions, Vol. 52 junto a Quevedo. Bizarrap agradeció estos reconocimientos junto a los presentes.

“Hubo mucho trabajo detrás de esta canción. Shaki pudo expresar lo que sentía, y eso es lo más importante, siento yo, con este tema”, declaró sobre su canción con Shakira.

Cuando recibió su premio a “Mejor Canción Urbana”, el dj argentino confesó que le cuesta expresarse en público. “No estoy acostumbrado a hablar, es impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias”, agradeció el artista.

Además, dejó un mensaje esperanzador para los jóvenes que buscan triunfar en la música. “Esto se lo quiero dedicar a todos los pibes y pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho, en serio. ¡Y vamos Argentina, la concha de la lora!”, finalizó su discurso.