La impactante frase de Nico Vázquez que truncó su relación con Gimena Accardi

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez generó sorpresa en el público y la prensa, que indagó sobre las razones detrás de su decisión tras 18 años juntos. Aunque se mencionaron rumores de terceros en discordia, ambos desmintieron la posibilidad de una infidelidad como motivo de la ruptura.

En el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre insinuó que uno de los actores podría haber desarrollado sentimientos por otra persona. Su colega Ximena Capristo ahondó en esta versión y compartió la dolorosa frase que habría usado Vázquez al poner fin a la relación con Accardi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando llegó para reemplazar a Julieta Nahir Calvo en Tootsie, y que quedó seleccionada para Rocky donde Gimena participó del proceso de selección. En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual notable entre ambos”, afirmó.

“Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico encaró a Gimena y le dijo que ‘no era una calentura y que no la quería lastimar’”, reveló.

Finalmente, especificó que el actor de Rocky mencionó a su ex que “se habría enamorado de otra persona”, aunque expresó su creencia en las declaraciones de ambos: “Yo les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/