Jorge Rial fue dado de alta tras ser intervenido quirúrgicamente en Colombia

El periodista y conductor Jorge Rial recibió el alta médica en Colombia tras haber sido intervenido quirúrgicamente y lo compartió con sus seguidores en Instagram.

Rial publicó este viernes la foto de su cama vacía en la clínica Del Country de Bogotá, en donde estuvo internado desde el fin de semana pasado cuando sufrió un infarto durante sus vacaciones y tuvieron que colocarle un stent.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento", escribió el conductor.

Y reflexionó: "No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome".

"Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida", concluyó Rial, que se espera que regrese al país este sábado.

Unas horas antes, el conductor de Argenzuela que se emite por C5N había subido a Instagram una foto de un café en una mesa de la Clínica del Country de Bogotá y dijo que "todo evoluciona bien".

"Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)", escribió y aclaró, ya que de esa manera le dicen a la infusión en Colombia.

En la historia que publicó, Rial añadió: "Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la @clinica_delcountry".

Antes de esta aparición en sus redes sociales, Rial ya había publicado una imagen en la que le agradeció también a los médicos que lo atendieron.

"Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme", manifestó y añadió: "Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después le contaré los detalles".

"Pero ahora es la hora de dar las gracias. Estoy en las mejores manos y en @clinica_delcountry que destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora @dra.carolinagv que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejo ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón", dijo el periodista.

"Y al @doctorcapuya que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por coordinador todo ya sacarle presión a mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí", redactó.

"Tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes", finalizó.

