Jorge Martínez busca regresar a la Casa del Teatro, pero no tiene el visto bueno

FOTO: Linda Péretz no asegura que Jorge Martínez esté “apto” para regresar a la Casa del Teatro

Tras una difícil etapa en la vida de Jorge Martínez y haber terminado su relación en México, el reconocido actor intentará regresar a la Casa del Teatro, sin embargo, Linda Péretz, directora de la institución, dudó sobre la “aptitud” del artista para reingresar al hogar.

Martínez atravesó un intento de suicidio en enero pasado, a los 78 años, cuando aún habitaba la institución artística. En febrero, viajó a México con su pareja Daphne, a quien ahora Péretz trató de “encaprichada” con el intérprete, ya que la relación concluyó y el artista debió regresar a Buenos Aires.

El actor contó: “Estoy haciendo todos los trámites para entrar a la Casa del Teatro, falta que me den el ok, espero que sea esta semana o la otra”. Pero, su ex prometida, con quien no llegó al casamiento, y Linda Péretz tienen perspectivas diferentes.

Así es que Daphne Beraun indicó: “Me llegó la información de que en Argentina se habló de mi separación con Jorge Martínez, aclaro que no fue una decisión unipersonal, sino de ambos.” Durante la convivencia en México, se convirtieron en grandes amigos y compañeros, no en una relación romántica.

“Quedaron atrás los sueños de casamiento. Jorge tiene problemas de salud y aquí fue atendido por los mejores médicos, sobre todo, desde lo emocional. Evolucionó positivamente. Seguiremos en contacto”, concluyó Beraun.

Por su parte, Péretz consideró sobre Daphne: “Esta mujer está muy encaprichada con Jorge -Martínez- y quería llevárselo a México después del episodio psiquiátrico que tuvo y quedó internado por eso.”

Sin embargo, se mostró amable, empática y no descartó la estadía: “Las puertas siguen abiertas para todo el mundo que pertenezca a la comunidad teatral. Tenemos los requisitos de hacerse un estudio físico y psíquico. Hoy hablé con el médico que me mandó el gobierno de la Ciudad.”

Es que Péretz se mostró interesada en que el profesional tome cartas en el asunto: “Jorge se hace ver con un médico que no tiene que ver con nuestra institución, pero le pedí al doctor que agarremos el tema de Jorge porque quiero que vuelva pero no sé si está apto.”