Inesperada confesión de Duki sobre la tristeza durante su show en River

Duki es uno de los artistas preferidos del público argentino y con sus shows en River se transformó en ser el más joven en tocar en el estadio Monumental de Núñez.

Y en el medio de su primer show, sorprendió al afirmar: "Estar triste es lo que me hace fuerte", para a partir de esa frase contar su experiencia.

"La tristeza no es un momento feo, no es un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero la tristeza nos hace fuerte, no está mal sentirse triste. El otro día me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba ''uy este pibe es multimillonario, no le falta nada''. No importa cuánta plata tengo, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, hablalo, contalo, decíselo a la gente, no tengan miedo a estar tristes", expresó.

"Yo soy hombre, lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte, así que toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cagones y no tienen huevos. Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante, así de simple", completó.

