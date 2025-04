Impactantes videos muestran la agresividad de Roberto Castillo hacia su ex pareja Daniela Vera Fontana

El programa Puro Show emitió recientemente dos videos impactantes en los que se observa a Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, manteniendo un comportamiento violento hacia su ex pareja, Daniela Vera Fontana. Las grabaciones, filmadas por Vera Fontana, muestran el trato irrespetuoso que Castillo tenía durante su relación.

En uno de los videos se aprecia a Castillo en su automóvil, donde protagoniza un momento de agresividad verbal en una discusión de tránsito. El abogado le grita a otro conductor: "Sos boludo, ¿sos pelotudo o te hacés?, mogólico, bajá el vidrio, idiota", mientras que Daniela intentaba calmarlo: "Pará, mi amor, vas a chocar, por favor".

Lejos de calmarse, Castillo continuó insultando a Vera Fontana, quien en ese momento lo estaba grabando. "Vos andá pelotuda, andá a chupar pi..., vos seguí chupando pi... y callate la boca, vos sos una puta, para mí sos una puta, defendés a los otros, eso es ser una puta", fueron algunas de las palabras dirigidas hacia ella.

Dado el contenido violento y la aparente falta de respeto hacia su ex esposa, el equipo de Puro Show decidió cortar la emisión del video, ya que el material se volvía cada vez más violento y desagradable. Pampito, uno de los conductores, comentó que el contenido era tan denigrante que no podían continuar mostrándolo. Además, Fernanda Iglesias mencionó que existe un tercer video, que Castillo no quería compartir por vergüenza.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/