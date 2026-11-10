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HBO Max y Paramount+ se fusionarán en un paquete único a principios de 2027

David Ellison, jefe de Skydance, confirmó que el paquete entrará en vigor a principios de 2027, aunque no se habló de una fecha exacta ni del costo de la misma.

10/11/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

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HBO MAX y Paramount+ se fusionarán.

FOTO: HBO MAX y Paramount+ se fusionarán.

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Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- La fusión entre las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+ es casi un hecho, así lo confirmó el jefe de Skydance, David Ellison, en una carta a los accionistas de la empresa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada luego de que Paramount adquiriera los estudios de Warner Bros. Discovery, junto a toda su cartelera, el pasado octubre. Se trató de una compra que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Skydance, la empresa que nació después de la fusión de Warner Bros. y Paramount y que se convirtió en un gigantesco conglomerado multinacional de medios de comunicación, compartió una carta con los accionistas en la que comunicó la integración de las series, películas y demás contenidos de ambos servicios en una única plataforma.

En el comunicado, la empresa mencionó que, a principios de 2027, ofrecerá un paquete único que permitirá a los usuarios contratar tanto HBO Max como Paramount+ a un precio reducido.

"Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming, lo que permitirá igualar o superar a los principales competidores del sector. Nuestro primer paso para integrar Paramount+ y HBO Max es ofrecerlos en un solo paquete", se lee en la carta firmada por David Ellison, actual jefe de Skydance.

Lectura rápida

¿Qué se anunció?
La fusión de HBO Max y Paramount+ para crear un paquete único.

¿Quién lo confirmó?
David Ellison, jefe de Skydance, en una carta a los accionistas.

¿Cuándo entrará en vigor?
A principios de 2027, aunque no se especificó una fecha exacta.

¿Cuál es el objetivo de la fusión?
Aumentar el alcance, la interacción y la rentabilidad de los servicios de streaming.

¿Qué incluye el paquete?
Series, películas y contenidos de HBO Max y Paramount+ a un precio reducido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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