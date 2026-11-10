HBO Max y Paramount+ se fusionarán en un paquete único a principios de 2027

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- La fusión entre las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+ es casi un hecho, así lo confirmó el jefe de Skydance, David Ellison, en una carta a los accionistas de la empresa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada luego de que Paramount adquiriera los estudios de Warner Bros. Discovery, junto a toda su cartelera, el pasado octubre. Se trató de una compra que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Skydance, la empresa que nació después de la fusión de Warner Bros. y Paramount y que se convirtió en un gigantesco conglomerado multinacional de medios de comunicación, compartió una carta con los accionistas en la que comunicó la integración de las series, películas y demás contenidos de ambos servicios en una única plataforma.

En el comunicado, la empresa mencionó que, a principios de 2027, ofrecerá un paquete único que permitirá a los usuarios contratar tanto HBO Max como Paramount+ a un precio reducido.

"Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming, lo que permitirá igualar o superar a los principales competidores del sector. Nuestro primer paso para integrar Paramount+ y HBO Max es ofrecerlos en un solo paquete", se lee en la carta firmada por David Ellison, actual jefe de Skydance.