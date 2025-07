Graciela Alfano dice que Susana Giménez siempre la odió y la involucra a Nisman

Graciela Alfano sostuvo que Susana Giménez siempre la odió, en la búsqueda por querer responderle a la diva, involucró al fallecido fiscal Alberto Nisman y llevó a que Giménez la tratara de “imbécil” por la desafortunada frase.

La “diva de los teléfonos” y “Grace” batallan en un fuerte cruce por un tapado que se puede apreciar en la serie Menem. La prenda llevó a que Giménez le dijera “hija de su madre”, “pulgosa” y “mentirosa patológica” a Alfano, que tampoco se quedó atrás.

La ex vedette levantó el guante y aseguró que la icónica conductora padece de “odio e ignorancia” y añadió: “No está enojada conmigo porque nadie le hizo nada”. No obstante, lo peor llegó en la siguiente escena, cuando Alfano quiso limpiarse de toda culpa y cargo.

“Siempre me odió Susana. Le sale el odio que siempre me tuvo. Somos espejo, está hablando de ella, no de mí. Odio puro a alguien que no le hice nada ¿Maté a Nisman?”, continuó la ex jurado de certámenes.

Por último, “Grace” retomó contra “Su” : “Está perdiendo el control de lo que debe decir o no. Estoy con mi nieta y no pude verla en la televisión ¿Quién habló de prestarle un tapado a ella?”. La última frase se relaciona con que el abrigo fue utilizado por María Julia Alsogaray.

Como cierre de oro, Giménez le respondió: ”Qué imbécil, qué frase desafortunada la de Nisman”.