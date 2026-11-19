FOTO: Gordon Ramsay recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- El célebre chef británico Gordon Ramsay ha sido galardonado con la estrella número 2.864 en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, marcando un hito al convertirse en el primer cocinero de su país en recibir este prestigioso reconocimiento.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Ramsay se convierte en el cuarto chef en la historia que logra este importante reconocimiento en Hollywood. La ceremonia se realizó el pasado miércoles 18 de noviembre, frente al 6201 de Hollywood Boulevard, en la categoría de televisión.

Durante el evento, Ramsay expresó su asombro: "Sinceramente, me quedo sin palabras. Es muy raro que me quede sin palabras". También añadió: "Lo juro por Dios. Me levanté esta mañana y pensé: 'Joder, está pasando de verdad'".

La ceremonia fue conducida por Kevin Frazier, quien estuvo acompañado por figuras como el actor y comediante Joel McHale, la estrella de RHOBH, Lisa Vanderpump, y el actor Bradley Cooper. Además, Ramsay estuvo presente con su esposa Tana Ramsay y su hija Tilly Ramsay.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el chef compartió que este homenaje llega 32 años después de su llegada a Los Ángeles en 1994, expresando: "¡¡Realmente un honor!!! No puedo creer que desde que vine a Los Ángeles en 1994, estaría aquí 32 años después en mi propia estrella en el @hwdwalkoffame ??".

Antes de su debut en televisión, Ramsay alcanzó la fama en la década de los 90 como jefe de cocina del restaurante londinense Aubergine, donde obtuvo dos estrellas Michelin. Más tarde, en 1998, su propio restaurante recibió tres estrellas Michelin.

El chef ha ganado notoriedad mundial gracias a su participación en programas de cocina como "Hell's Kitchen" y "Kitchen Nightmares". También ha sido parte de otros programas exitosos como "Next Level Chef", "MasterChef", "Hotel Hell", "The F Word", "Gordon Ramsay's Secret Service" y, más recientemente, "Next Level Baker".