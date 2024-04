Fabiana Cantilo: "Debo hacer dos shows al mes para pagar el alquiler"

Fabiana Cantilo, una figura icónica en la historia del rock argentino, dejó una huella imborrable en la escena musical. Su voz única, letras introspectivas y habilidad para fusionar géneros la han convertido en una de las artistas más respetadas y queridas de Argentina.

A lo largo de su carrera, Fabiana ha alcanzado hitos significativos. Desde sus inicios, su música ha resonado con el público, y su estilo ecléctico ha trascendido las fronteras del rock. Su capacidad para explorar diferentes sonidos y emociones la ha mantenido relevante a lo largo de los años.

En una entrevista reciente con Infobae, Fabiana compartió su realidad actual y admitió que debe realizar dos shows al mes para pagar el alquiler: "Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo".

"Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo".

Fabiana Cantilo, ícono del rock nacional.

También reflexionó sobre las decisiones que la llevaron a donde está hoy. Reconoció que su pasado, marcado por excesos y desórdenes, afectó su reputación. A diferencia de otros artistas ordenados y dedicados como Lali y Fito, ella se autodenomina “Lady Vaga”. "Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: 'A esta no la voy a contratar'. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy 'Lady Vaga'".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/





/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/