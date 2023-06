Estefi Berardi abandonó el estudio de LAM y Yanina Latorre la fulminó

En un inesperado giro de los acontecimientos, Estefi Berardi, panelista del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), decidió abandonar el set en plena transmisión en vivo para evitar un enfrentamiento con Yanina Latorre. Berardi, quien recientemente anunció su salida del ciclo, se negó a hablar sobre la demanda que Sofía Aldrey interpuso en su contra y se refugió en su camarín.

El tema de la demanda que Estefi Berardi supuestamente presentaría contra Sofía Aldrey por la viralización de los supuestos chats impactantes con Fede Bal se convirtió en objeto de debate en LAM una vez más. Sin embargo, días antes de su partida, Berardi abandonó el estudio para evitar enfrentarse a Yanina Latorre.

"Por el momento, no he hecho nada", advirtió Estefi con respecto a la demanda. "Mi abogado, Martín Leguizamón, no me permite hablar del tema", se excusó la panelista mientras sacaba un equipo de mate de debajo de su silla y anunciaba que se iba a "merendar" ya que no había comido nada en horas.

"Mencioné la demanda contra Sofía y contra mí", advirtió Yanina Latorre, mientras Nazarena Vélez le preguntaba por qué no podía participar del debate. "No puedo defenderme", se justificó Berardi, quien abandonó el estudio acompañada de un camarógrafo, disfrutando de su mate, literalmente.

Ángel, el conductor del programa, decidió transmitir toda la conversación que Estefi tuvo con Pampito en Mañanísima, mientras una cámara seguía a la panelista con su termo en mano por los pasillos del canal hasta llegar al baño, donde una productora le quitó el micrófono.

"Nunca antes había visto a alguien tomar mate en el baño", comentó Ángel, mientras Yanina exclamaba: "Esto me da vergüenza". Marixa Balli preguntó: "¿Cómo puede demandar a su compañera?".

"Todo esto comenzó con una demanda que Estefi presentó contra Sofía Aldrey debido a que asegura que los chats son falsos", explicó Ángel. "Elba Marcovecchio me dijo que por qué presentar una demanda si los chats son falsos. ¿Cómo puede perjudicar su imagen? Está recibiendo un mal asesoramiento".

"Está presentando una denuncia falsa, ya que no se puede acudir a la justicia denunciando algo falso. Es vergonzoso, chicos. Esto es un show patético y ella se ha escapado como una rata para no enfrentar las consecuencias. Es triste", concluyó Yanina, quien también expresó sus quejas en Twitter.