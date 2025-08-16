El Trece sorprende con el desembarco de Jey Mammón en su pantalla

FOTO: Jey Mammón regresó una vez más a la televisión

El Trece sorprendió al anunciar el desembarco de Jey Mammón en su pantalla este fin de semana. El conductor, que regresó a la televisión, fue uno de los invitados estelares de Mirtha Legrand en su programa "La Noche de Mirtha", marcando uno de los regresos más comentados del ambiente.

Según supo Noticias Argentinas, la presencia de Mammón se dio en el marco de su "vuelta a la televisión" y compartió la mesa con otras importantes figuras este sábado a partir de las 21:30, en lo que prometió ser un programa de alto impacto.

Una "mesaza" de sábado: quiénes acompañarán a Jey Mammón

La producción del ciclo de Mirtha Legrand confirmó que, además del esperado regreso del conductor, la mesa contó con una mezcla de figuras del espectáculo y el periodismo.

Raúl Lavié : El reconocido cantante y artista.

: El reconocido cantante y artista. Juan Gil Navarro : El popular actor.

: El popular actor. Silvia Fernández Barrio : La periodista e integrante del panel de "Mujeres Argentinas".

: La periodista e integrante del panel de "Mujeres Argentinas". Rocío Marengo: Quien habló de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

El domingo a las 13:45, Juana Viale recibió en "Almorzando con Juana" a los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera, junto al músico Fernando "Flaco" Pailos y el abogado Javier Baños.