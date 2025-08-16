En vivo

Espectáculos

El Trece sorprende con el desembarco de Jey Mammón en su pantalla

El conductor se sentará en la mesa de Mirtha Legrand. La diva también recibirá a Raúl Lavié, Juan Gil Navarro, Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo.

16/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3

FOTO: Jey Mammón regresó una vez más a la televisión

El Trece sorprendió al anunciar el desembarco de Jey Mammón en su pantalla este fin de semana. El conductor, que regresó a la televisión, fue uno de los invitados estelares de Mirtha Legrand en su programa "La Noche de Mirtha", marcando uno de los regresos más comentados del ambiente.

Según supo Noticias Argentinas, la presencia de Mammón se dio en el marco de su "vuelta a la televisión" y compartió la mesa con otras importantes figuras este sábado a partir de las 21:30, en lo que prometió ser un programa de alto impacto.

Una "mesaza" de sábado: quiénes acompañarán a Jey Mammón

La producción del ciclo de Mirtha Legrand confirmó que, además del esperado regreso del conductor, la mesa contó con una mezcla de figuras del espectáculo y el periodismo.

  • Raúl Lavié: El reconocido cantante y artista.
  • Juan Gil Navarro: El popular actor.
  • Silvia Fernández Barrio: La periodista e integrante del panel de "Mujeres Argentinas".
  • Rocío Marengo: Quien habló de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

El domingo a las 13:45, Juana Viale recibió en "Almorzando con Juana" a los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera, junto al músico Fernando "Flaco" Pailos y el abogado Javier Baños.

Lectura rápida

¿Quién regresó a la televisión?
Jey Mammón regresó a la televisión.

¿En qué programa participó?
Participó en "La Noche de Mirtha".

¿Cuándo se emitió el programa?
Se emitió el sábado a las 21:30.

¿Quiénes acompañaron a Jey Mammón en la mesa?
Raúl Lavié, Juan Gil Navarro, Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo.

¿Qué programa condujo Juana Viale?
Condujo "Almorzando con Juana" el domingo a las 13:45.

[Fuente: Noticias Argentinas]

