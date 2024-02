El impactante show de Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl

Uno de los momentos más esperados es el show del medio tiempo este año fue Usher, quien arrancó con una puesta en escena espectacular en el centro del campo con la compañía de cientos de bailarines.

La NFL hizo oficial llegado el fin de semana y, tras mucho suspenso la confirmación del artista estadounidense a través de un posteo compartido en Instagram junto al cantante y compositor.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Es el honor de mi vida finalmente tener una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para darle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí”, expresó el cantante cuando se confirmó su presencia.

Pasadas las 22.20 de la Argentina, el cantante estadounidense bajó las escaleras de un escenario circular al ras del campo de juego que permitía una perfecta visión en 360 del Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Resumir 30 años de carrera en 13 minutos fue el desafío de Usher. El Allegiant Stadium se prendió fuego Superstars. Y después le siguió Love in this club.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La aparición de Ludacris en el escenario estuvo acompañada de la interpretación de “Yeahl”, el tema que catapultó a Usher a la fama en la década de 2000. Pese a los rumores, Justin Bieber no participó del show.

Luego de una intensa presentación, Alicia Keys se sumó al espectáculo del medio tiempo con Usher. Con la interpretación de “My Boo”, los cantantes compartieron un emocionante momento en el escenario al recordar la dupla que formaron en 2004 con ese tema, que se mantuvo como el favorito durante semanas.

Luego del término de los primeros dos cuartos del juego, Usher comenzó su presentación en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Como primer tema, el estadounidense eligió “Caught Up”, de su álbum Confessions, de 2004.

La historia de Usher, el encargado del show en el Super Bowl

Su nombre real es Usher Terrence Raymond IV, es cantante, compositor y productor musical y nació el 14 de octubre de 1978 en Texas, Estados Unidos.

Sus inicios fueron cantando en coros de iglesias en Chattanooga, Tennessee, pero en su búsqueda de fama participó en concursos de talentos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los 14 años firmó un contrato discográfico con LaFace Records, y en 1994 lanzó su álbum titulado con su nombre Usher, sin éxito comercial. Sin embargo, a lo largo de los años el artista se fue posicionando como una gran estrella del R&B.

En la actualidad lleva vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias durante su trayectoria musical. Es acreedor de ocho premios Grammy: los dos primeros se los llevó por sus canciones U remind me y U got it bad.

Según el sitio especializado en patrimonios de artistas Celebrity Net Worth, la fortuna de Usher es de 180 millones de dólares.