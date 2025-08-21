El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Adabel Guerrero

Adabel Guerrero formó parte de la segunda temporada de la serie "En el barro" y se sintió ofendida al escuchar a la periodista Fernanda Iglesias decir que la gente ve el programa solamente por las escenas de sexo entre mujeres.

"Si bien es verdad que hay escenas así, sentí que había mucho ninguneo hacia las actrices. Incluso nombraron plataformas y canales para adulto que nada que ver. Acá se está mostrando una realidad donde hay explotación de esas chicas", aseguró la actriz y bailarina.

Pero a la periodista de Puro Show le pareció muy exagerado que Adabel saliera a hacer un descargo, ni tampoco le gustó que la haya insultado.

"La verdad es que ella piensa que soy una pelo... y que con eso me ofende pero no. Habla de su ignorancia. No creo que hayamos dicho nada tan grave. La verdad es que los que miran 'En el Barro' no quieren debatir sobre el estado de las cárceles sino para ver otro tipo de contenido. Es así", sostuvo Fernanda Iglesias.