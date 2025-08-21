En vivo

Espectáculos

El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Adabel Guerrero

"Habla de su ignorancia, no me afecta", aseguró la periodista al ver el descargo de la bailarina.

21/08/2025 | 15:02Redacción Cadena 3

FOTO: El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Adabel Guerrero

Adabel Guerrero formó parte de la segunda temporada de la serie "En el barro" y se sintió ofendida al escuchar a la periodista Fernanda Iglesias decir que la gente ve el programa solamente por las escenas de sexo entre mujeres.

"Si bien es verdad que hay escenas así, sentí que había mucho ninguneo hacia las actrices. Incluso nombraron plataformas y canales para adulto que nada que ver. Acá se está mostrando una realidad donde hay explotación de esas chicas", aseguró la actriz y bailarina.

Pero a la periodista de Puro Show le pareció muy exagerado que Adabel saliera a hacer un descargo, ni tampoco le gustó que la haya insultado.

"La verdad es que ella piensa que soy una pelo... y que con eso me ofende pero no. Habla de su ignorancia. No creo que hayamos dicho nada tan grave. La verdad es que los que miran 'En el Barro' no quieren debatir sobre el estado de las cárceles sino para ver otro tipo de contenido. Es así", sostuvo Fernanda Iglesias.

Lectura rápida

¿Qué pasó entre Adabel Guerrero y Fernanda Iglesias? La periodista y la actriz protagonizaron un fuerte cruce por comentarios sobre la serie "En el barro".

¿Qué dijo Adabel Guerrero sobre las afirmaciones de Iglesias? La actriz consideró que las palabras de Iglesias menospreciaban el trabajo de las actrices en la serie.

¿Cuál fue la reacción de Fernanda Iglesias? La periodista afirmó que no se sentía ofendida y consideró la reacción de Guerrero como exagerada.

¿De qué programa formaba parte Adabel Guerrero? Adabel Guerrero formó parte de la segunda temporada de la serie "En el barro".

¿Qué contenido pedía la audiencia que veía la serie? Fernanda Iglesias mencionó que la audiencia no buscaba debatir sobre el estado de las cárceles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Espectáculos

